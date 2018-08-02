Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga atandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atadı.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.
 
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına bugüne kadar devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'yı atadı.
 
Kasırga'nın özgeçmişi
 
Fahri Kasırga, 1953'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977'de mezun olduktan sonra 1978'de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı.
 
Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003'te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.
 
Kasırga, 22 Temmuz 2007'deki genel seçimler öncesi 8 Mayıs-29 Ağustos 2007 arasında adalet bakanı olarak görev yaptı.
 
Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 2014'te Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil´in sözcüsü HDP´den CHP ile ittifak sinyali

Kandil´in sözcüsü HDP´den CHP ile ittifak sinyali

Dünyanın en tembel insanları

Dünyanın en tembel insanları

Tehditleri 'Kangal' susturacak

Tehditleri 'Kangal' susturacak

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA