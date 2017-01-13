Başbakan Yıldırım: Faizden önce başka tedbirler var

Başbakan Binali Yıldırım, dövizdeki dalgalanmanın geçici olduğunu belirterek, hükümetin ve Merkez Bankası’nın gerekli tedbirleri aldığını, alacağını söyledi.Yıldırım önceki gece aralarında benim de bulunduğum gazetecileri TBMM’deki odasında kabul ederek soruları yanıtladı:

Dövizdeki artışı neye bağlıyorsunuz?

“Dövizdeki artış, döviz borcu olan şirketlerin, ödemelerini yapabilmek için dövize yönelmelerinden de kaynaklanıyor. Tabi ki dövizin artması vatandaşımızın canını sıkabilir ama bunların geçici olduğunu, üstesinden geleceğimizi vatandaş bilmeli. Çalışıyoruz, tedbirimizi aldık, almaya devam edeceğiz. Merkez Bankamız kendi gündemine hakimdir. Alması gereken tedbirleri alıyor, alacaktır.”

Nasıl tedbirler, açabilir misiniz?

“Bu dalgalanmalarda finansmana erişimde isteksizliği azaltacak tedbirler alacağız. Kullanılan kredilerin maliyetini azaltacak tedbir alabiliriz.”

Merkez Bankası’nın faizleri artırması söz konusu olabilir mi, 300 baz puanlık bir artıştan söz ediliyor?

“Faiz artırımı araçlardan biridir ancak mecbur kalmadıkça en önce tercih edilen araçlardan biri olmamalıdır. Başka tedbirler öncelikle düşünülmelidir. Faiz artırmak, kullanılan kaynağın bedelini, maliyetini artırmaktır. Daha yüksek bedelle borçlanmak demektir. Aradaki makasın açılmaması lazım. Faizle, enflasyon arasındaki fark pozitif yönde olabilir ama makasın açılmaması lazım.”

Bazı bankalar kredileri geri çağırmaya başlamış, size de ulaştı mı?

“Krediler için ek teminat istenmesi yanlış. Bankalar ‘sendeleyene bir tekme de ben vurayım’ diyeceğine, ‘Sen bana lazımsın, işlerini düzelt, işçi al, istihdam sağla, üret, sat, bana borcunu öde’ demesi lazım. Bunun zorlamayla değil topyekun bir anlayışla olması lazım.”

BİZ BUNLARI AŞARIZ

Sizce son ekonomik gelişmeler somut nedenlere dayanıyor mu?

“Ekonomimizin bu durumu geçicidir. Burada yapılan işler bir ekonomik gerçekliğe dayanmıyor. Buradan bir sonuç çıkararak Türkiye’yi siyasi olarak

bir yerde tutma gayretleri var. Eldeki veriler bunu gösteriyor. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve riskleri sonuca dönüştürüyorlar. Risk algısını artırarak bir anlamda Türkiye’yi ekonomik olarak sıkıştırma gayreti içinde olanlar var. Aşarız bunları.”