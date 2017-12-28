Faize gözaltı
Ekonomide faiz başlığının önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve ilgili birimlerle bir araya gelip ‘faiz politikalarını’ yeniden gözden geçireceklerini açıkladı.
- HALİME KÖKCE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus ziyaretini tamamlayıp yurda döndü. Sudan ve Çad’ın ardından geçtiği Tunus’tan Türkiye’ye dönüş yolunda soruları yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi…
- TUNUS’A KREDİ: Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tunus’a ilk ziyaretimi gerçekleştirdim. Tunus’un barış, istikrar ve kalkınması için yakın işbirliği içinde olduk. Onlara ciddi desteklerimiz oldu. Önce 300 milyon dolar kredi kendilerine açmıştık, sonra da 300 milyon dolar Eximbank kredisi açtık. Eximbank kredisini kullanmamışlardı, bu ziyaretteki görüşmelerimizden sonra zannediyorum o krediyi kısa sürede kullanmak gibi planları var.
- FETÖ’YE DARBE: Tunus’ta FETÖ faaliyetlerinin durdurulması, okullarının kapatılması konusunda önemli mesafeler aldık.
- ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE: Tunus’ta Yunus Emre Kültür Merkezi açacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının ikincisi Şubat ayında Türkiye’de yapılacak. TİKA, Zeytune Camii’nin restorasyonu için bir çalışma başlattı.
- ATİLLA’NIN SUÇU YOK: (ABD’de sona geldiği söylenen Hakan Atilla davasının başından beri seyrine baktığınızda, olası sonuçlarını değerlendirdiğinizde nasıl görüntü ortaya çıkıyor? Ceza çıkabileceği ve bankacılık sistemi üzerinde baskı kurulacağı gibi iddialar gündeme getirildi.) Atilla’nın bir suçu olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Jürinin bunu görmüş vaziyette olduğunu zannediyorum. Fakat jüri, belirsizlik içinde olduğu için karar verme konusunda zorlanıyor. Karar verme işini ayın 3’üne atmış durumdalar. 3 Ocak’ta tekrar toplanacaklar. Zannediyorum ki Atilla ile ilgili süreç, bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir. Tabii ki Atilla’nın ABD’ye 7. girişinde tutuklanmış olması düşündürücüdür.
- BU ŞARKI UNUTULMASIN: (Afrin’e müdahale etme ihtimalimizden bahsediliyordu. Rusya’nın bu bölgeden PYD ve YPG’yi çıkaracağı ve burayı Şam rejimine devredeceği gibi iddialar dolaşıyor. Şam ile YPG’ye karşı mücadele söz konusu olabilir mi? Esad’ın “PYD vatan hainidir” diye açıklaması da olmuştu.) Rusya Afrin’den daha önce çekileceğini söyledi. YPG ve PYD ile ilgili olarak orada terör koridoruna müsaade etmemiz mümkün değil. Afrin’i bunlara bırakacak olursak, bu YPG’nin terör koridorunun batı kısmını kontrol altına alması anlamına gelir. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılır. Bir gece ansızın gereği yapılır. Bu şarkıyı unutmamaları lazım.
- SİZE NE KARDEŞİM?: (MHP ile ittifak konusunda gelişme var mı?) Şu anda gerek MHP’nin gerek ise bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi yanlışı hiç kimse yapmamalı. Terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda kararlılığımız var.
ASLANLAR GAZİANTEP’E GÖNDERİLECEK
- CEYLANLAR DA VAR: (Afrika ziyaretinde size üç aslan yavrusu hediye edildi. Akıbetleri ne olacak?) İkisi birer yaşında. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep’e gönderilecek. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.
KÜLLİYE’DE JAPON KONUK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
İİT REFORME EDİLMELİ
(Kudüs’le ilgili gelişmelerden sonra, İsrail ve ABD’nin İslam ülkelerini pek de kale almadığını gösterdi. BMGK ve BM sonrası çok güzel neticeler alındı. İslam ülkelerinde birliktelik daha fazla olur mu? İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) geleceğini nasıl görüyorsunuz?) Kudüs meselesinde İİT olarak İstanbul’da 13 Aralıkta düzenlediğimiz olağanüstü zirveye temsil bakımından çok daha üst düzeyde katılım pekala mümkün olabilirdi. Sayısal olarak 50’ye yakın katılım söz konusu olmuştur. Önemli olan o zirvede netice alınmış olmasıdır. Alınan netice belki de herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesini sağlayacaktır. Bu iş, belki çok daha farklı bir yere gidecektir. Mesela, İİT’nin reforme edilmesine gidebilir. Çünkü İİT’nin kuruluşu Kudüs’e dayalıdır, Kudüs içindir. İİT, BM nezdinde ağırlığını koyabilecek güçte olmalıdır.
AKTİF HALE GETİRİLMELİ
(İİT, hızlı hareket edemeyen hantal bir yapı. Daha dar ölçekli farklı bir yapılanmaya gidilebilir mi?) Yapılması gereken, İİT’nın daha aktif hale gelmesi için hep birlikte kafa yormaktır. İİT uluslararası ağırlığı olan aktif bir teşkilata dönüştürülmeli.
BİZİM DİNİMİZ İSLAM
(Batı basınında Müslüman dünyanın liderliğini yaptığınızdan söz eden yazılarda, size ilişkin “Sünni Müslümanların lideri” tarzında niteleme kullanılıyor.) Olaya Sünnilik ve liderlik konusundan öte bakmak lazım. Biz, Sünni veya Şii tarzında bir ayrımcılığın içerisinde yer almayız. İslam ne diyorsa, biz onu yapmakla mükellefiz. Zaten bizi ‘Sünni’, ‘Şii’ diye diye böldüler. Bu tür oyunlara gelmemek için dikkatli olmalıyız.
FAİZ ZİRVESİ YAPACAĞIZ
- BBP VE BOT SİSTEMİ: (Son çeyrekte ekonomide canlılık ve büyüme oranlarına bakılınca memnuniyet verici trend olduğu görüldü. Bunun gelecek yıla taşınabilmesi için tahminlerinizi alabilir miyiz? Ne gibi adımlar atılacak?) 2017 yıl boyu itibarıyla öyle zannediyorum ki 7’nin üzerinde büyüme ile tamamlayacağız. Bu vesile ile 2018’e güçlü giriş yapmış olacağız. 2018’e yönelik yol haritalarında daha hassas bir süreci ele alacağız. Yatırımlar ve kaynakların çeşitlendirilmesi konusunda özellikle BBP ve bot sistemleri ile yapılacak yatırımlar var ise bunların önünü açığız. Olmaz ise olmaz diyebileceğim yatırımlar var ise bunları milli bütçeden halletme yoluna gideceğiz.
- DAHA BAŞIRILI OLACAK: Bir diğer konu faiz politikasını hükümetimizle oturup konuşup tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Faiz politikamızı bu anlayışla sürdürmek ekonomi konusundaki geleceğimizi olumlu etkilemez. Özel sektörün yatırım yapmasını istiyorsak, özel sektörün yatırım faizinde kredi faizinde onları yokuşa sürmeyecek adımlar atmamız lazım. Politikaları gözden geçireceğiz. Başbakan’ın ve bizim Türkiye’ye dönüşümüzle birlikte dar çerçevede ilgili birimlerle konuyu konuşacağız. Ekonomide faiz başlığı büyük önem taşıyor. Değerlendirmesini yapacağız. Kamu harcamalarında tasarruf noktasında çok ciddi tasarruflar var, buna aynı şekilde devam edeceğiz. 2018 çok daha başarılı bir yıl olacak.
S400 KREDİSİ İÇİN İMZALAR CUMA ATILIYOR
Şu anda Rusya ile işi gayet iyi bir noktaya getirdik. Savunma sanayinde S-400’lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara’ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazinenin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3’e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkanlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın.
KILIÇDAROĞLU O VEKİLLE İLGİLENSİN
- GÜNDEMİMDE YOK: (Kılıçdaroğlu sizi Rıza Zarraf ile ilgili görüş ifade etmiyor diyerek eleştiriyor.) Kılıçdaroğlu, benim konuşma gündemimi belirleyecek kıratta değil. Biz ne zaman nerede ne konuşacağımızı gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu kendine baksın. Yanında ne söylediğini bilmeyen o bazı tipler var, gitsin önce onlarla ilgilensin. O haddini, ceddini, kendini, neslini bilmeyen o Konya milletvekili gibi adamlarla ilgilensin. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu yok. Biz uluslararası düzeyde ülkemizi nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimizin derdindeyiz. Mesela Türkiye olarak Kudüs meselesini BM’ye taşıyabildik mi? Taşıdık. Orada alınan netice ortada mıdır? Ortadadır. Biz bunu yaptık. O ise Esed’in yanına giderken, buradan ne gibi mesaj götürürüm derdinde.
- HAYIRLI OLSUN: (CHP Genel Başkanı’nın danışmanı FETÖ bağlantısından dolayı 10 yılı aşkın bir ceza almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?) Hayırlı olsun.
4 BİLİM, 11 TEŞVİK
Ödüllerini tevdi edecekleri bilim insanlarını ve ödüllerin tespitinde gösterilen hassasiyet dolayısıyla da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve ekibi ile TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerini tebrik eden
Erdoğan, bu yıl 4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildiğini belirtti. Tören sonunda toplu fotoğraf çekildi.
SEVAKİN ADASI DİYALOĞU…
FİRST LADY’LERİNİ DEVREYE SOKTUK EL-BEŞİR KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki “TÜBİTAK Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, Sevakin Adası’nı restore etme teklifini nasıl yaptığını anlattı. Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan ziyaretlerini anımsatan Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e Sevakin Adası’nı restore etme teklifinde bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’na da onu söyledim, eğer burayı bize şöyle uzun yıllara sari tahsis ederseniz nasıl burada üç tane eseri ele alıp restore ettiysek, bu adanın tamamını biz restore edelim ve ülkemden buraya ciddi manada turist akınının olduğunu göreceksiniz ve tarih yeniden burada ayağa kalkacaktır, dedim. O da sağ olsun kabul ettiler. Hele hele bir de orada First Lady’lerini de devreye sokunca işi sağlama aldık, o da kabul etti, ‘Uygun olur’ dedi.” BM’deki Kudüs oylamasına da değinen Erdoğan, ABD’ye yüklendi: “Petrol ve para işi halletmedi. Kudüs meselesinde dolarlar dünyayı satın alamadı. Tehdit salladılar, telefonların başına oturdular, dünyayı aradılar ama sonunda 128 ülke dünya devine ‘Sen irademi dolarla satın alamazsın’ dedi ve tersledi.” Taklikçilik uyarısı yapan Cumhurbaşkanı, “Bizim artık bize çizilen sınırları, zihnimize vurulan prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor” dedi.
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