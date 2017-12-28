Faize gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus ziyaretini tamamlayıp yurda döndü. Sudan ve Çad’ın ardından geçtiği Tunus’tan Türkiye’ye dönüş yolunda soruları yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi…

- TUNUS’A KREDİ: Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tunus’a ilk ziyaretimi gerçekleştirdim. Tunus’un barış, istikrar ve kalkınması için yakın işbirliği içinde olduk. Onlara ciddi desteklerimiz oldu. Önce 300 milyon dolar kredi kendilerine açmıştık, sonra da 300 milyon dolar Eximbank kredisi açtık. Eximbank kredisini kullanmamışlardı, bu ziyaretteki görüşmelerimizden sonra zannediyorum o krediyi kısa sürede kullanmak gibi planları var.

- FETÖ’YE DARBE: Tunus’ta FETÖ faaliyetlerinin durdurulması, okullarının kapatılması konusunda önemli mesafeler aldık.

- ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE: Tunus’ta Yunus Emre Kültür Merkezi açacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının ikincisi Şubat ayında Türkiye’de yapılacak. TİKA, Zeytune Camii’nin restorasyonu için bir çalışma başlattı.

- ATİLLA’NIN SUÇU YOK: (ABD’de sona geldiği söylenen Hakan Atilla davasının başından beri seyrine baktığınızda, olası sonuçlarını değerlendirdiğinizde nasıl görüntü ortaya çıkıyor? Ceza çıkabileceği ve bankacılık sistemi üzerinde baskı kurulacağı gibi iddialar gündeme getirildi.) Atilla’nın bir suçu olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Jürinin bunu görmüş vaziyette olduğunu zannediyorum. Fakat jüri, belirsizlik içinde olduğu için karar verme konusunda zorlanıyor. Karar verme işini ayın 3’üne atmış durumdalar. 3 Ocak’ta tekrar toplanacaklar. Zannediyorum ki Atilla ile ilgili süreç, bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir. Tabii ki Atilla’nın ABD’ye 7. girişinde tutuklanmış olması düşündürücüdür.

- BU ŞARKI UNUTULMASIN: (Afrin’e müdahale etme ihtimalimizden bahsediliyordu. Rusya’nın bu bölgeden PYD ve YPG’yi çıkaracağı ve burayı Şam rejimine devredeceği gibi iddialar dolaşıyor. Şam ile YPG’ye karşı mücadele söz konusu olabilir mi? Esad’ın “PYD vatan hainidir” diye açıklaması da olmuştu.) Rusya Afrin’den daha önce çekileceğini söyledi. YPG ve PYD ile ilgili olarak orada terör koridoruna müsaade etmemiz mümkün değil. Afrin’i bunlara bırakacak olursak, bu YPG’nin terör koridorunun batı kısmını kontrol altına alması anlamına gelir. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılır. Bir gece ansızın gereği yapılır. Bu şarkıyı unutmamaları lazım.

- SİZE NE KARDEŞİM?: (MHP ile ittifak konusunda gelişme var mı?) Şu anda gerek MHP’nin gerek ise bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi yanlışı hiç kimse yapmamalı. Terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda kararlılığımız var.

ASLANLAR GAZİANTEP’E GÖNDERİLECEK

- CEYLANLAR DA VAR: (Afrika ziyaretinde size üç aslan yavrusu hediye edildi. Akıbetleri ne olacak?) İkisi birer yaşında. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep’e gönderilecek. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.