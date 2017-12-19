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Fakıbaba'dan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 'Kerim bebek, Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi gözümüzün nuru, insanlığımızın vicdanıdır.' dedi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebeğe destek için yayımladığı mesajda "Kerim bebek, Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi gözümüzün nuru, insanlığımızın vicdanıdır." ifadesini kullandı.

Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, ablukanın bitmesi için sosyal medyada başlatılan kampanyanın sembolü haline geldi.

Bakan Fakıbaba da bir gözünü kapatarak çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Fakıbaba, fotoğrafıyla beraber "#SeniGörüyoruzKerimBebek" etiketiyle yayımladığı mesajında, "Kerim bebek, Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi gözümüzün nuru, insanlığımızın vicdanıdır. Biz dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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