Fatmalar ölmesin diye Zeytin Dalı

Zeytin Dalı Harekatı’na yurtiçi ve dışından gelen tepkiler ve eleştiriler sürerken Zeytin Dalı Harekatı’nın haklılığı dün yaşanan terörist saldrırılarla kendini gösterdi. Bugüne kadar 700’den fazla saldırı düzenleyen teröristler dün de Hatay Reyhanlı’yı hedef aldı. Saldırıların son kurbanı 17 yaşındaki Fatma Avlar oldu. Teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıda lise 11’inci sınıf öğrencisi Avlar, evinde uyurken şehit düştü. Teröristler gün boyu Reyhanlı’ya 5 roketli saldırı düzenledi. Talihsiz genç kız, Atike Hanım Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi. Saldırıda ayağından yaralanan Bilge Avlar, tedavi gördüğü hastaneden çıkarak kardeşi Fatma Avlar’ın cenazesine katıldı. Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ile Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine Zeytin Dalı Harekatı sonrasında 52 roket ile bir havan mermisi atıldı.

5 SİVİL ŞEHİT 72 YARALI

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı. Afrin’deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 22 roketli, Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 30 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı. Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2’si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı. Reyhanlı’da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan’a ise 1 havan mermisi atıldı. Saldırılarda Reyhanlı’daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan’a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu. Terör saldırılarında Reyhanlı’da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.

KİLİS DE 2 ŞEHİT VERDİ

Burseya Dağı terör örgütünden ele geçirilmeden önce Kilis kent merkezi de terör örgütü PYD/PKK tarafından sıklıkla hedef alındı. Teröristlerin attığı 22 roket, Kilis’te bir cami ve evlerin yanı sıra sokak ve boş arazilere de isabet etti. Kilis’e yönelik Afrin’den gerçekleştirilen terör saldırılarında 5 ev, 1 cami ile 6 araç hasar gördü. Kente yönelik saldırılarda biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kilis’te 24 Ocak’ta yapılan roketli saldırıda Çalık Camisi’nin iki kubbesinden biri içeride namaz kılanların üzerine yıkıldı, namaz kılan terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi.

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’den attığı roketlerle Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 17 yaşındaki Fatma Avlar şehit oldu. Geçen hafta da Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) şehit düşmüştü.

ERDOĞAN ACIYI PAŞLAŞTI

Rabbim cennetinde kavuştursun Cumhurbaşkanı Erdoğan, roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın babası Ahmet Avlar’ı arayıp acılı aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, baba Avlar’a “Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Bunların hesabını sormadan bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bugün itibariyle de 712 oldu. Bu sayı artacak inşallah. Sizlerden dualar bekleriz. Allah sizlerden de razı olsun. Bütün aileye selamlar. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.