FETÖ, 12 Eylül ile devlete monte edildi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yelken, 12 Eylül 1980 darbesinde Türkiye’nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını belirterek, “12 Eylül ile birlikte İslam’ın ve bu halkın içerisinden türettikleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devlete ve halkın içerisine monte edildi” dedi. 12 Eylül 1980’de “genç neslin çökertildiği” yorumunu yapan Yelken, Türkiye’nin ekonomik ve siyasal sisteminin zayıflatıldığını, demokratik olmayan bir dünyaya itildiğini söyledi.

İSLAMİ GÖRÜNÜMLÜ

Yelken, sözlerini şöyle sürdürdü: “27 Mayıs 1960 darbesinin esas gerekçesi Komünist bloğa karşı Türkiye’yi kullanmak ve harekete geçirmekti. 12 Eylül ile birlikte yeni bir paradigma gündeme geldi. ‘Yeşil Kuşak’ projesi dediğimiz, bu sefer doğu ve batı bloğu kalmadı, sisteme alternatif olabilecek ya da tehlike teşkil edebilecek dünyada bir tek ideoloji kaldı aslında, İslam. İslam’a karşı içeriden yeni bir hareket oluşturmak istendi. Bunun sonucunu da 15 Temmuz’da gördük işte. 15 Temmuz İslam’ın kendi içerisinde, dışarıdan güdümlenen bir örgüt tarafından yapılan bir darbe. Diğer darbelerden çok farklı bir yeri var.”

SOLCULAR YANILIYOR

Solcuların genelde yanlış bir teşhiste bulunup, 12 Eylül darbesini yönetenlerin sadece solu cezalandırdığını ve İslamcıların önünü açtığını ifade ettiklerini belirten Yelken, “Aslında tam da öyle değil. İslamcıların önünü açtı dediği, ‘Batının, ‘Yeşil Kuşak’ projesi içerisinde ‘ılımlı İslam’ diye belirlemiş olduğu, kendi güdümlediği İslamcı görünümlü bir kanadın’, bu da FETÖ işte, onun önünü açtı aslında. 12 Eylül ile birlikte İslam’ın ve bu halkın içerisinden türettikleri FETÖ, devlete ve halkın içerisine monte edildi” değerlendirmesinde bulundu.

KONTROL ÇABASI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman da, 12 Eylül askeri darbesinin, daha çok dış desteğin ve motivasyonun sonucunda içerideki belli bir grubun gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu belirterek, “Bu genellikle iddia edildiği gibi demokrasiden sapmanın önüne geçmek veya ülkeyi yeniden demokrasi rayına oturtmak amacıyla değil belirli bir çıkar çevresinin Türkiye’yi belirli bir kulvarda tutma çabasının bir sonucudur” dedi.

DIŞ DESTEKLİ DARBE

Prof. Dr. Ataman şöyle konuştu: “12 Eylül askeri darbesi, daha önceki ve daha sonraki askeri darbelerde, başka ülkelerdeki askeri darbelerde olduğu gibi daha çok dış desteğin ve motivasyonun sonucunda içerideki belli bir grubun gerçekleştirdiği bir eylemdir. Burada ABD başta olmak üzere Batı’lı devletlerin soğuk savaş döneminde izlediği siyasetin, o siyasi kulvarın dışına çıkma ihtimali karşısında siyasete yapılan bir müdahaledir ve sürekli herhangi bir askeri darbede olduğu gibi demokrasiyi yeniden rayına oturtma değil, demokratik gelişmeye ket vurmuş bir darbedir.”