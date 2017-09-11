FETÖ, 12 Eylül ile devlete monte edildi
12 Eylül darbesinin üzerinden tam 37 yıl geçti. Prof. Yelken, “12 Eylül ile birlikte İslam’ın ve bu halkın içerisinden türettikleri FETÖ, devlete ve halkın içerisine monte edildi” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yelken, 12 Eylül 1980 darbesinde Türkiye’nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını belirterek, “12 Eylül ile birlikte İslam’ın ve bu halkın içerisinden türettikleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devlete ve halkın içerisine monte edildi” dedi. 12 Eylül 1980’de “genç neslin çökertildiği” yorumunu yapan Yelken, Türkiye’nin ekonomik ve siyasal sisteminin zayıflatıldığını, demokratik olmayan bir dünyaya itildiğini söyledi.
İSLAMİ GÖRÜNÜMLÜ
Yelken, sözlerini şöyle sürdürdü: “27 Mayıs 1960 darbesinin esas gerekçesi Komünist bloğa karşı Türkiye’yi kullanmak ve harekete geçirmekti. 12 Eylül ile birlikte yeni bir paradigma gündeme geldi. ‘Yeşil Kuşak’ projesi dediğimiz, bu sefer doğu ve batı bloğu kalmadı, sisteme alternatif olabilecek ya da tehlike teşkil edebilecek dünyada bir tek ideoloji kaldı aslında, İslam. İslam’a karşı içeriden yeni bir hareket oluşturmak istendi. Bunun sonucunu da 15 Temmuz’da gördük işte. 15 Temmuz İslam’ın kendi içerisinde, dışarıdan güdümlenen bir örgüt tarafından yapılan bir darbe. Diğer darbelerden çok farklı bir yeri var.”
SOLCULAR YANILIYOR
Solcuların genelde yanlış bir teşhiste bulunup, 12 Eylül darbesini yönetenlerin sadece solu cezalandırdığını ve İslamcıların önünü açtığını ifade ettiklerini belirten Yelken, “Aslında tam da öyle değil. İslamcıların önünü açtı dediği, ‘Batının, ‘Yeşil Kuşak’ projesi içerisinde ‘ılımlı İslam’ diye belirlemiş olduğu, kendi güdümlediği İslamcı görünümlü bir kanadın’, bu da FETÖ işte, onun önünü açtı aslında. 12 Eylül ile birlikte İslam’ın ve bu halkın içerisinden türettikleri FETÖ, devlete ve halkın içerisine monte edildi” değerlendirmesinde bulundu.
KONTROL ÇABASI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman da, 12 Eylül askeri darbesinin, daha çok dış desteğin ve motivasyonun sonucunda içerideki belli bir grubun gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu belirterek, “Bu genellikle iddia edildiği gibi demokrasiden sapmanın önüne geçmek veya ülkeyi yeniden demokrasi rayına oturtmak amacıyla değil belirli bir çıkar çevresinin Türkiye’yi belirli bir kulvarda tutma çabasının bir sonucudur” dedi.
DIŞ DESTEKLİ DARBE
Prof. Dr. Ataman şöyle konuştu: “12 Eylül askeri darbesi, daha önceki ve daha sonraki askeri darbelerde, başka ülkelerdeki askeri darbelerde olduğu gibi daha çok dış desteğin ve motivasyonun sonucunda içerideki belli bir grubun gerçekleştirdiği bir eylemdir. Burada ABD başta olmak üzere Batı’lı devletlerin soğuk savaş döneminde izlediği siyasetin, o siyasi kulvarın dışına çıkma ihtimali karşısında siyasete yapılan bir müdahaledir ve sürekli herhangi bir askeri darbede olduğu gibi demokrasiyi yeniden rayına oturtma değil, demokratik gelişmeye ket vurmuş bir darbedir.”
650 BİN KİŞİ FİŞLENDİ 50 KİŞİ İDAM EDİLDİ
650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 50 kişinin idam edildiği, 171 kişinin işkenceden öldüğünün belgelendiği 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ‘Devlet Başkanı’ unvanını aldıktan sonra 9 Kasım 1982’de yapılan seçimle 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren, ilk ziyaretini 21 Kasım 1982’de Ordu’ya yaptı. Dönemin hem Ordu Valisi hem de Belediye Başkanı olan Nermi Alyanak, Belediye Meclisini toplayarak Kenan Evren’i “fahri hemşehri” ilan etti. Bu karar 19 Kasım 1982 günü resmiyete döküldü.
EVREN AYLAR ÖNCE SÖYLEMİŞ
Darbenin 37. yılında ilginç detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 12 Eylül ihtilalini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 1980 yılı Temmuz ayı sonunda Ordu’yu ziyaret eder. Evren, “Paşam, bu kan bir dursa” sözüne “Fındık dalları solmaya başlayınca durur” diyerek darbeyi önceden haber verir. Fındık dallarının eylül ayında solmaya başladığını bilen Ordulular, darbe yapılacağını anlar. Evren’in Ordu ziyaretinden 1,5 ay sonra da 12 Eylül ihtilali olur.
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