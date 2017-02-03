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FETÖ 5 bin akademisyenle 5 milyar para aktarmış

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan aralarında 7 profesörün de bulunduğu 21’i tutuklu 83 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileriyle FETÖ’nün akademideki yapılanması bir kez daha gözler önüne serildi.

  • STAR / İSTANBUL
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İddianamede, şu değerlendirme yapıldı: “Bank Asya’nın mevduat varlığının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 24 Aralık 2014’te el koymadan önce 15 milyar liradan 6,9 milyar liraya gerilediği belirtilmişti. 

BİR KİŞİDE 42 MİLYON

BDDK verilerine göre, bu mevduatın yüzde 20’sinin akademisyenlere ait olduğu, aynı tarihte Bank Asya’da 168 akademisyen ve eşlerine ait toplam 1 milyar 132 milyon lira bulunduğu tespit edilmiştir. Bank Asya’yı kurtarmak için FETÖ’nün, akademisyenlerini de harekete geçirdiğinin ortaya çıktığı, Fetullah Gülen’in talimatıyla bankayı kurtarmak için harekete geçen FETÖ’nün, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdiği, bankaya 5 milyar lira yatırıldığı, örgütün Bank Asya’yı kurtarmak için ‘himmet akademisi’ni kullandığının ortaya çıktığı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği, bir araştırma görevlisinin hesabından 42,5 milyon lira çıktığının tespit edildiği, MASAK uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemelerinin, DDK tarafından da raporlaştırıldığı görülmüştür.” 

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