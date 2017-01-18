FETÖ 50 milyar dolara hükmedİyor Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ’nün oluşturduğu uluslararası bağlantının, ciddi bir şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkati çekerek, “Maalesef PR çalışmalarıyla, algı operasyonlarıyla hem Türkiye içerisinde FETÖ’ye karşı oluşan milli birlik ve bütünlüğü kırmak hem de Türkiye’yi insan hakları ihlallerinin olduğu bir ülke şeklinde göstermek gibi önemli çabalar sürdürüyorlar.