Feto ABD’de sözcüleri siyasette

FETÖ’nün Deniz Baykal’a kurduğu kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral AKşener, hainlerin iftiraları gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı süresince hainlerin hazırladığı sahte iftira dosyalarını her fırsatta gündeme getirerek FETÖ’nün sözcülüğünü yaptı.

ÖRGÜT ÜYELERİ VEKİL

Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmalarını hazırlayan danışmanı Fatih Gürsul, avukatı Celal Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, eski danışmanı Murat Aksoy FETÖ’den tutuklandı. FETÖ’den tutuklu Eren Erdem CHP’den milletvekili yapıldı. FETÖ kurumlarını müdafaa görevi de CHP’deydi. Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Eren gibi partili milletvekilleri parti tabanının tepkisine rağmen FETÖ’nün her eyleminde en ön safta yer aldı.

BAŞBAKAN OLACAK!

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü cuntanın ismi, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ idi. Ne garip tesadüftür ki İP Genel Başkanı Akşener de darbeden kısa süre önce ‘15 Temmuz’da Başbakan olacağını’ açıkmlayarak ‘Yurtta Sulh’ sloganıyla bir kampanya başlattı. Akşener’in Feto ve örgütü için ‘terörist’ demek yerine ‘hareket’ olarak bahsetmesi dikkatleri çekerken, “Fetullah Gülen hareketiyle bir irtibatım yok olsa gururla söylerdim” ifadesini kullanması da dikkatleri çekti. Akşener, 24 Haziran seçimleri sürecinde miting meydanlarında, FETÖ’nün 17-25 Aralık’ta sahte delillerle attığı iftiraları sürekli gündeme getirdi. FETÖ’cülerin yaydığı dedikodularla Erdoğan’ın ailesini de hedef aldı.

ÖRGÜTE TEŞEKKÜR ETTİ

Meral Akşener’in avukatı Nuri Polat, FETÖ soruşturmasında tutuklandı. İP Genel Başkan Sekreteri Esma Bekar, FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen TBMM çalışanları arasında yer aldı. İP Danışma Kurulu üyesi Cemalettin Şimşek, FETÖ’nün örgüt kanallarına yapılan operasyonlara “eşkiyalık” diyerek hain örgüte destek vermesiyle dikkat çekmişti. İP Kurucular Kurulu üyesi Azmi Yetim, 15 Temmuz darbe girişiminin “provokasyon” olduğunu söylemekle kalmadı darbecileri hedef alan selalardan da rahatsız olduğunu itiraf etti. İP’nin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP üyesiyken FETÖ’nün Akşener’e destek verdiğini söyledi. Gülen’in eski sağkolu Nurettin Veren, Akşener’in FETÖ referansı ile İçişleri Bakanı yapıldığını ve Akşener’in teşekkür mektubu bile yazdığını açıkladı.

SON UMUDU AKŞENER

FETÖ’nün önde gelen isimlerinden firari Emre Uslu ve diğer teröristler de İP ve Akşener’e açık açık destek veriyor. Uslu, sosyal medya paylaşımlarında “Akşener’in dikmiş olduğu İyi Parti ağacı, Türkiye’nin son umududur, demokrasiyle Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkma umudu” demesi dikkat çekti.