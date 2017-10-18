FETÖ destekçisi Mahmut Tanal fena rezil oldu

TBMM'de Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın da dahil olduğu komik anlar yaşandı.

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un "FETÖ'nün kanalları kapatılıyorken Tarık Toros'un odasında 'Bu kanalların kapatılmasını engelleyemediğim için çok üzgünüm' diye gözyaşı dökenler, FETÖ'yle mücadeleyi zaten anlayamazlar" sözleri üzerine CHP'li Mahmut Tanal, "Hatip beni ima ederek sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum" diyerek söz hakkı istedi. Bunun üzerine Başkanvekili Aydın "Gözyaşının döken siz miydiniz? 'Gözyaşı dökenler' dedi. İsim misim söylemedi. Eğer üzerinize alınıyorsanız buyurun" diyerek Tanal'a söz verdi. Bu sözler Meclis'te gülüşmelere sebep oldu.