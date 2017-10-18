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FETÖ destekçisi Mahmut Tanal fena rezil oldu

Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Mahmut Tanal yaptığı çıkış ile rezil oldu. AK Partili Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Muş Meclis'te yaptığı konuşmada 'FETÖ için gözyaşını dökenler' tabirini kullandı. CHP'li Tanal herhangi bir isim verilmeyen konuşmada sataşma var diyerek doğrudan üzerine alınması üzerine Meclis Başkanı'nın FETÖ için gözyaşı döken siz misiniz?' şeklindeki sorusuna muhatap kaldı.

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TBMM'de Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın da dahil olduğu komik anlar yaşandı. 

 

 

 

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un "FETÖ'nün kanalları kapatılıyorken Tarık Toros'un odasında 'Bu kanalların kapatılmasını engelleyemediğim için çok üzgünüm' diye gözyaşı dökenler, FETÖ'yle mücadeleyi zaten anlayamazlar" sözleri üzerine CHP'li Mahmut Tanal, "Hatip beni ima ederek sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum" diyerek söz hakkı istedi. Bunun üzerine Başkanvekili Aydın "Gözyaşının döken siz miydiniz? 'Gözyaşı dökenler' dedi. İsim misim söylemedi. Eğer üzerinize alınıyorsanız buyurun" diyerek Tanal'a söz verdi. Bu sözler Meclis'te gülüşmelere sebep oldu.

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