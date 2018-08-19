FETÖ ihanetine ceza yağdı

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı. Ardından Türkiye genelinde açılan davalarda aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 204’ü tamamlandı.Bin 760’ı ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 619 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

803 HAİNE AĞIR

Sona eren davalarda 803 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı.

85’İ DEVAM EDİYOR

Sanıklardan 957’si için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 859 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti. Açılan davalardan 85’inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 27’si Ankara’da, 10’u İstanbul’da görülüyor.

SUİKASTÇİLERE 4’ER KEZ

Muğla’da, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, suikast girişimini planlayan ve saldırıyı yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve FETÖ’nün “Çiğli üs imamı” olarak anılan “Paşa” lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ANKARA: FETÖ’nün darbe girişimi davasında 62 kişi ağırlaştırılmış “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Bu kişiler arasında TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’nın şehit edilmesi olayına karışanlar ile Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit eden vatan hainleri de bulunuyor.

İSTANBUL: FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki davalarda 89 sanık “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cea alanlar arasında eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan da bulunuyordu.

İZMİR: Darbe girişimine ilişkin 280 sanıklı davada 104 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi.