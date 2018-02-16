FETÖ ikinci darbe hayali kurmuş

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca tespit edilen FETÖ’nün sosyal medya faaliyetlerinde yer alan militanları takibe alınınca şoke eden bilgilere ulaşıldı. Emniyetin 19.07.2017 tarihli araştırma raporu üzerine harekete geçen savcılık örgütün önemli bir hücresini daha çökertti. FETÖ’cülerin izini süren Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara, İstanbul, Bayburt ve Elazığ’da faaliyet gösteren şüphelilerin kitleler üzerinde algı yaratmaya çalışarak, kamuoyunda umutsuzluk, korku ve panik havası oluşturmaya çalıştığını belirledi. FETÖ hücresinin aynı zamanda aranan örgüt mensuplarını yurt dışına çıkartmak için sahte pasaport temin etmeye çalıştığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bildikleri tespit edildi. Evlerinde yapılan aramada 100’er adet 100 Amerikan doları ile onlarca patates hat ve bu hatları kullandıkları telefonlar ele geçirildi. Ancak şüphelilerin telefon şifrelerini vermedikleri ve içindeki verilere ise halen ulaşılamadığı öğrenildi.

DARBEYİ BİLİYORDUM

Darbe girişiminden 5 gün önce “bir bakmışsınız bir şafak vakti her şey tersine dönmüş” mesajı paylaştığı belirlenen Gökhan Çapat’ın darbeden bir gün önce ise “bir şafak vakti her şeyin ters döndüğünü hep birlikte göreceğiz ve bu ülkeyi kuranlar apoletsiz subaylardır ve bu ülkeyi yine kurtaracak olan bir şekilde apoletleri alınmış subaylar olacak” mesajı paylaştığı tespit edildi. Örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde 15 Temmuz’u önceden yazdığını ve kimsenin bunun farkına varmadığını itiraf eden Gökhan Çapat; “ya ben 15 Temmuz’u bi gün önceden yazdım. Tabi hesabın takipçisi azdı o zaman arada kaynadı gitti” dedi.

SAHTE OY İFTİRASI

7 Haziran 2015 seçimlerinden önce AK Parti tarafından sahte oy pusulalarını basıldığı iftirasını da ilk önce kendisinin yazdığını itiraf eden Çapat bunun daha sonra aynen Fuat Avni tarafından yayıldığını söylüyor. Çapat devamında, “Bağcılar Matbaacılar Sitesinde Merkez selefonda işte AKP için çok sayıda oy pusulası basılıyor şu anda, aynen böyle yazmıştım. İşte şu anda sevkiyatı yapılıyor yazdım. 3 saat sonra, aynısını Fuat Avni yazdı, az önce sevkiyatı yapıldı yazdı, sadece cümlenin sonunu değiştirmişti” diyor.

İKİNCİDE BAŞARACAKTIK

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ikinci bir darbe beklentisi içinde olduğu anlaışan konuşmlarda Şüpheli Çapa, Süleyman Ünver’e “bizim askerler mesela içeri girmemiş olsaydı yine kazanırdık” diyor. Taner Özsoy’u arayan Çapat, “Derinler sağlam bir vuruş yapacaklar Reis’e. Bana bak onu bol bol sosyal medyada yayın tepkiye göre yani şey yapacaklar hamle yapacaklar bizimkiler” ifadelerini kullanıyor. Çapat, N.Ö adına kayıtlı hat ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyle görüşmesinde de, “Türkiye’de her şey tersine dönecek bir anda, ondan sonra bunların yaptıklarını, bunlara yaparlar ya, ders olur” diyor.