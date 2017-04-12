Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

FETÖ İmralı’ya da sızmış

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün kendi üyelerini ‘Cezaevi İzleme Kurulu’na yerleştirerek, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeleri için İmralı’ya gönderdiği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla ifade veren Şakir Umutkan, 2012 yılı başlarında Sadık A. isimli FETÖ üyesinin kendisine, ‘Bursa Cezaevi İzleme Kurulu’nda görev alır mısın?’ diye sorduğunu, kabul edince de kendisini Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz’a yönlendirildiğini söyledi. Umutkan, “Adli Yargı Adalet Komisyonu’nda yemin ederek, Cezaevi İzleme Kurulu’na girdim” dedi.

SAVCI ÖCALAN’I SORDU

Heyet olarak bir defa İmralı Cezaevi’ne gittiklerini anlatan Şakir Umutkan, “Dönüşte Başsavcı Yılmaz, benden adada yapılan kontroller ile Öcalan’ın hem sağlık hem de psikolojik durumunu sordu. Normalde bu bilgileri doktordan alması gerekirdi. Öcalan’a önceden bir şey yaptılar sonucunu mu bekliyorlardı, yoksa bir şeyler yapmayı mı düşünüyorlardı çözemedim” diye konuştu. Örgütün eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ı da Cezaevi İzleme Kurulu’na yerleştirdiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

2 milyon avroluk altını tanktan böyle çıkardı

2 milyon avroluk altını tanktan böyle çıkardı

70 yıl sonra akrabalarını buldu

70 yıl sonra akrabalarını buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA