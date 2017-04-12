FETÖ İmralı’ya da sızmış

Hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla ifade veren Şakir Umutkan, 2012 yılı başlarında Sadık A. isimli FETÖ üyesinin kendisine, ‘Bursa Cezaevi İzleme Kurulu’nda görev alır mısın?’ diye sorduğunu, kabul edince de kendisini Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz’a yönlendirildiğini söyledi. Umutkan, “Adli Yargı Adalet Komisyonu’nda yemin ederek, Cezaevi İzleme Kurulu’na girdim” dedi.

SAVCI ÖCALAN’I SORDU

Heyet olarak bir defa İmralı Cezaevi’ne gittiklerini anlatan Şakir Umutkan, “Dönüşte Başsavcı Yılmaz, benden adada yapılan kontroller ile Öcalan’ın hem sağlık hem de psikolojik durumunu sordu. Normalde bu bilgileri doktordan alması gerekirdi. Öcalan’a önceden bir şey yaptılar sonucunu mu bekliyorlardı, yoksa bir şeyler yapmayı mı düşünüyorlardı çözemedim” diye konuştu. Örgütün eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ı da Cezaevi İzleme Kurulu’na yerleştirdiği öğrenildi.