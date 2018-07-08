FETÖ komşularını bile isyan ettirdi
FETÖ elebaşı Gülen’in, Pensilvanya’daki varlığından bölge halkı da şikayetçi. Elebaşı’nın burada sıkı korunduğunu belirten Amerikalılar, “Terörist bir komşu ile yaşamak bizleri endişelendiriyor” dedi.
FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki yoğun güvenlik önlemleriyle korunan dış dünyaya kapalı kampında yaşananlar ve örgütün yürüttüğü faaliyetler bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen’in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.
ÖRGÜTE AYRIMCILIK YAPIYORLAR
Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen’i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, “O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede çok büyük rahatsızlık var. Hakkında şikayetler var. FETÖ üyelerinin bölgeye yerleşmesiyle ilgili özel bir problemim yok. Benim için problem olan şey, bu insanların burada bir çeşit özel muamele görüyor olmaları. Bölgedeki yerel yöneticiler örgüt mensuplarına ayrımcılık yapıyor. Türkiye’de 15 Temmuz’da gerçekleşen FETÖ darbe girişimiyle ilgili de yeterince bilgim yok” diye konuştu.
BURADA BİR ŞEYLER DÖNÜYOR
Bonser, “Tabii ki, bu örgüt beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiç bir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum. Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Benim ispatlayabileceğim bir şey değil. Haberlerde böyle geçiyor” dedi
HiNDULAR DEĞiL FETÖ MENSUPLARI PROBLEM
Bölgeye son dönemde birçok FETÖ mensubunun yerleştiğine vurgu yapan Bonser, şunları söyledi: “Burada birçok Türk görüyorum, süpermarkette, sokakta. Onlar yerleşmek için gayrimenkul alıyorlar. Buna karşı olduğumu söylemiyorum ama bunlar Amerika’yı ele geçirmeye mi çalışacaklar, burada neler dönüyor? Ben endişeliyim. Bölgede Hindu tapınağı da var. Hindular problem değil. Fakat bunlar (Gülenciler) tamamen farklı. FETÖ mensuplarının kiliseye gidiyor. Buraya ilk geldiklerinde, benim gittiğim kiliseye geliyorlardı.”
ONLARI YÖNETiM KORUYOR
Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten John Favere FETÖ’ye yapılan ayrımcılıktan şikayetçi. Favere, “Ben ‘dur’ işareti olan yerde duruyorum, ama onlar durmuyor. Ben Amerikalı olarak sistemin kurallarına uymak zorundayım. Onlar ise kuralları çiğniyor ve sanırım yönetim tarafından korunuyor” dedi.
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