FETÖ komşularını bile isyan ettirdi

FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki yoğun güvenlik önlemleriyle korunan dış dünyaya kapalı kampında yaşananlar ve örgütün yürüttüğü faaliyetler bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen’in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

ÖRGÜTE AYRIMCILIK YAPIYORLAR

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen’i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, “O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede çok büyük rahatsızlık var. Hakkında şikayetler var. FETÖ üyelerinin bölgeye yerleşmesiyle ilgili özel bir problemim yok. Benim için problem olan şey, bu insanların burada bir çeşit özel muamele görüyor olmaları. Bölgedeki yerel yöneticiler örgüt mensuplarına ayrımcılık yapıyor. Türkiye’de 15 Temmuz’da gerçekleşen FETÖ darbe girişimiyle ilgili de yeterince bilgim yok” diye konuştu.

BURADA BİR ŞEYLER DÖNÜYOR

Bonser, “Tabii ki, bu örgüt beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiç bir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum. Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Benim ispatlayabileceğim bir şey değil. Haberlerde böyle geçiyor” dedi