Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ size de aynı ihaneti yapabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı Mozambik’te Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye karşı tedbirleri konuştuklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın (Mozambik) Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik’te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir” dedi.

TÜRKİYE YANINIZDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya temaslarını tamamlamasının ardından, Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik programıyla sürdürüyor.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Nyusi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik’in Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak “Mozambik, bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi en büyük dileğimiz. Mozambik’in yaşadığı güçlüklerin geçici olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TECRÜBE PAYLAŞTIK

Mozambik ve Türkiye arasında 6 önemli anlaşmanın imzalandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın başkanla yaptığımız görüşmede geleceğe yönelik vizyonu kendisi ile paylaşma fırsatım oldu. Yaklaşık 11 yıllık başbakanlığım dönemi, ardından üç yıla kadar cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim ulusal, uluslararası tecrübelerimizi ben Sayın Nyusi ile paylaştım. Özellikle de ekonomi alanında yaşadığımız sıkıntılar vardı ve ‘bunları nasıl aştık, bugünlere nasıl geldik’ bunları paylaşma fırsatım

oldu. Özellikle de IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, çünkü görevime geldiğimizde bizim IMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mozambik’in de yaklaşık 1,5 milyar dolar borcu olduğunu öğrendim. Tabii bir faiz ve enflasyon sarmalının olduğunu da gördüğüm için bu konuda da nasıl biz buralardan sıyrıldık ve bu konuda ne gibi adımlar atılması lazım bunları da paylaşma fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı.

KRİTİK FETÖ UYARISI

Erdoğan Mozambik’i FETÖ konusunda özellikle uyararak şunları söyledi; “Sayın başkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasıl ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarımıza sızmışlarsa, aynı şeyi bu örgüt burada da yapacaklardır. Bu bir dost ve kardeş uyarısıdır. Biz her türlü desteğe hazırız ve biz Mozambik’in kara gün dostuyuz.”

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansının (TİKA) Maputo’da ofis açmak istediğini, Cumhurbaşkanı Nyusi’ye bunu ifade ettiğini aktardı. Erdoğan, şöyle devam etti: “İlişkilerimizi ve işbirliğimizi eşit ortaklık ve karşılıklı saygı kazan-kazan esasına göre ilerletmeye özen gösteriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla 103 milyon dolar, bizim aleyhimize önemli değil fakat biz, bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta Mozambik-Türkiye arasındaki bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmamız inanıyorum ki her iki ülke için de isabetli olacaktır.”