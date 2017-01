Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ size de aynı ihaneti yapabilir

Erdoğan’ın manevi oğluna doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi oğlu, down sendromlu İbrahim Ertepe için doğum günü kutlaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlık yaptığı dönemlerde tanıştığı ve Zeytinburnu’na her geldiğinde ziyaret ettiği down sendromlu İbrahim Ertepe 47 yaşına girdi. Ertepe’ye Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde doğum günü partisi düzenlendi. Partiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra Ertepe’nin ailesi, sevenleri ve çok sayıda Zeytinburnulu katıldı.

6 anlaşma İmzalandı

Mozambik ile Türkiye arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi’nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ve Mozambik arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için ‘Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması’ ile ‘Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin belge’ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza koydu. İki ülke arasında ‘Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından imzalandı. ‘Kültür Alanında İşbirliği Mubakat Zaptı’ ve ‘Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Zapt’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza altına alındı.