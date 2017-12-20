FETÖ tasfiye için hastalık icat etmiş
FETÖ’nün GATA’yı ele geçirdikten sonra, TSK’yı işgal etmek için tüm sağlık operasyonlarını psikiyatri, nöroloji ve kardiyoloji bölümleri üzerinden gerçekleştirdiği savcılık raporuna girdi.
- KEMAL GÜMÜŞ İSTANBUL
FETÖ’nün “Askeri Tıbbiye Yapılanması”na yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığı, “dünya görüşü veya siyasi görüşü farklı olan öğrenci-kamu görevlisi veya şahisların tespit edilerek ilgili imama rapor edilir” tespitinde bulunarak örgütün Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) işgal sürecini detaylandırdı.
İLLEGAL YÖNTEMLER
FETÖ’nün verilen rapora göre uygulanacak muameleyi seçtikten sonra ilgili birimdeki örgüt mensubuna talimat verdiği belirtilen dosyada, “GATA’da genel illegal yöntemleri; kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkânlarından faydalandırılmaması sağlanır” denildi.
TASFİYE BRANŞLARI
Şahsı, hem madden hem de manen bitirmeye, yönelik yöntemler olduğu belirtilerek, “Bu yöntemlerle şahıs, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırılmakta, bu saldırıların kimden geldiğini bilse de direnememekte, sonuçta tayin, görev değişikliği, istifa veya zorunlu emekli edilmektedir” vurgusu yapıldı. Örgütün genel tasfiyeleri psikiyatri, nöroloji ve kardiyoloji branşları üzerinden yaptığı belirtilerek bu şekilde binlerce kişinin askeri okul kapılarından dönmelerinin ve yine binlerce kişinin uçuşunun kesilmesi gibi mağduriyetlerinin mimarının Mustafa Aparcı, Murat Ünlü, Şevket Balta, Cengiz Öztürk ile Mehmet Öztürk gibi doktorlar olduğu kaydedildi. Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi için hiçbir hastalıkları bulunmamasına rağmen “Mitral Kapak Yetmezliği, Yüksek Tansiyon, Aort Damarı genişlemesi” gibi uydurma teşhislerle insanların hayatının karartıldığı kaydedilerek yüzlerce örnek sıralandı. Mağdur müşteki G.T, “Muayeneden sonra Dr. Şevket Balta VASOXEN isimli ilacı iki ay boyunca kullanmamı ve iki ay sonra tekrar kontrol için gelmemi söyledi. İlacın prospektüsünü okuyunca kalp damarlarını genişleterek tansiyonu düşürdüğünü anladım ve kullanmadım” dedi.
HAKEM HASTANEDE ELLERİNDEYDİ
Mağdur Müştekilerden U.K de 2014 Aralık ayında girdiği sağlık muayenesinde Dr. Şevket Balta’nın yüksek tansiyon tanısı sonucu uçuşunun kesildiğini belirterek 2016 Şubat ayında TSK’dan ayrılmak zorunda bırakıldığını söyledi. Mağdur eski asker M.Ş.Z ise Dr. Murat Ünlü›nün kendisini muayene ettiğini ancak verilen raporda Mehmet Öztürk’ün imzasının olduğu kaydetti. M.Ş.Z askeri öğrenci olamaz raporu verilmesinin ardından devre arkadaşlarıyla beraber bir ay sonra okuldan ayrıldıklarını söyledi. Mağdur müşteki K.D de “Benim ile birlikte Askeri öğrenci olamaz raporu alan toplamda 76 kişi vardır” ifadelerini kullandı FETÖ’cü doktorların verdiği düzmece raporlara yönelik itiraz için başvurdukları hakem hastaneler olan Eskişehir ile Etimegut’ta ki askeri hastanelerin de tamamen FETÖ’nün elinde olduğunu ve itirazların buradan da döndüğü belirtildi. Mağdur D.A, “bizim hastanemizden kardiyolog Mustafa Aparcı tarafından elenen tüm pilotlar, hakem hastane olan Eskişehir Askeri Hastanesine gittiklerinde orada ki kardiyolog Cengiz Öztürk tarafından elenirdi” dedi.
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