FETÖ tasfiye için hastalık icat etmiş

FETÖ’nün “Askeri Tıbbiye Yapılanması”na yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığı, “dünya görüşü veya siyasi görüşü farklı olan öğrenci-kamu görevlisi veya şahisların tespit edilerek ilgili imama rapor edilir” tespitinde bulunarak örgütün Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) işgal sürecini detaylandırdı.

İLLEGAL YÖNTEMLER

FETÖ’nün verilen rapora göre uygulanacak muameleyi seçtikten sonra ilgili birimdeki örgüt mensubuna talimat verdiği belirtilen dosyada, “GATA’da genel illegal yöntemleri; kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkânlarından faydalandırılmaması sağlanır” denildi.

TASFİYE BRANŞLARI

Şahsı, hem madden hem de manen bitirmeye, yönelik yöntemler olduğu belirtilerek, “Bu yöntemlerle şahıs, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırılmakta, bu saldırıların kimden geldiğini bilse de direnememekte, sonuçta tayin, görev değişikliği, istifa veya zorunlu emekli edilmektedir” vurgusu yapıldı. Örgütün genel tasfiyeleri psikiyatri, nöroloji ve kardiyoloji branşları üzerinden yaptığı belirtilerek bu şekilde binlerce kişinin askeri okul kapılarından dönmelerinin ve yine binlerce kişinin uçuşunun kesilmesi gibi mağduriyetlerinin mimarının Mustafa Aparcı, Murat Ünlü, Şevket Balta, Cengiz Öztürk ile Mehmet Öztürk gibi doktorlar olduğu kaydedildi. Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi için hiçbir hastalıkları bulunmamasına rağmen “Mitral Kapak Yetmezliği, Yüksek Tansiyon, Aort Damarı genişlemesi” gibi uydurma teşhislerle insanların hayatının karartıldığı kaydedilerek yüzlerce örnek sıralandı. Mağdur müşteki G.T, “Muayeneden sonra Dr. Şevket Balta VASOXEN isimli ilacı iki ay boyunca kullanmamı ve iki ay sonra tekrar kontrol için gelmemi söyledi. İlacın prospektüsünü okuyunca kalp damarlarını genişleterek tansiyonu düşürdüğünü anladım ve kullanmadım” dedi.