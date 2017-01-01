FETÖ ve PKK yanlıları ortak saldırıya geçti

‘Terziyamağı’ Barbaros Şansal ise sosyal medya üzerinden eğlence merkezine yapılan saldırıyı çarpıtmaya çalıştı. Yaşanan terör saldırısının “işletme sahibinin ve tüm çalışanları Alevi olduğu için yapıldı’ diyen Şansal, terör saldırısı üzerinden toplumu bölmeye çalıştı.Barbaros Şansal sosyal medya üzerinden terör saldırısının Alevileri hedef aldığını iddia etti.

PKK VE FETÖ AYNI AĞIZ

FETÖ medyasında boy gösteren PKK destekçisi yazıları ile dikkat çeken Amberin Zaman ve Ayşe Hür de terör örgütleri PYD ve PKK’ya toz kondurmadı. Amberin Zaman, “IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba..?” tweeti attı. Cumhuriyet Gazetesi ise web sayfasından, “İki farklı Diyanet” başlığı ile, Cuma günkü hutbe ile saldırı sonrası tepkiyi gündeme taşıdı. Firari Can Dündar da, “Diyanet yılbaşını hedef gösterdi” diye yazdı. FETÖ firarisi İhsan Yılmaz da, “AKP teröre neden engel olsun ki, mağdur başkası, seçmeni umursamaz, ezilen Kürtler ya da sekülerler, oylar artıyor, açık” dedi.

LİNÇ KAMPANYASI

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan FETÖ’cü Aykan Erdemir de terör saldırısının faturasını Diyanet’e kesti. FETÖ’cü Erdemir sosyal medya üzerinden ‘Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlamalarını illegal ilan etti” paylaşımında bulundu. Yoğun bir linç girişimi başlatıldı.