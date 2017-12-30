FETÖ yazmış Kemal söylemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanları savunurken, miting konuşmalarının FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başdanışmanı Fatih Gürsul tarafından hazırlandığını da açıkladı. Önceki gün Habertürk TV’de Ece Üner’in sunduğu ‘Enine Boyuna’ programına katılarak soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemelerde ‘hero/kahraman’ tişörtü giyerek siyasi şov yapan FETÖ ve PKK mensuplarına cezaevlerinde tek tip kıyafet giydirilmesine karşı çıkarken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeye direnen silahsız halkın üzerine ateş açan FETÖ’cü akerleri de savundu. Savunmasız halkın üzerine mermi yağdıran FETÖ’cü askerlere gösterilen direnişi “Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil” diye savunan Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmeyip darbeye direnen sivillere yargı yolunun açık olmasını istedi. Darbecilere direnen sivillerin yargılanmasını önlemeye yönelik 696 Sayılı KHK’yı hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Böyle bir rezalet olabilir mi? Milletvekilleri için 5 sene, bu KHK’ya göre ömür boyu dokunulmazlık” diye konuştu. CHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbe girişimini engellemek için kendi canını feda eden şehitleri görmezden gelerek “Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz, komutanın emrini uyguluyorlardı” dedi.

DARBECİLERİ SAVUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu darbeci askerlerin linç edildiği yalanını da sürdürdü. Kılıçdaroğlu, “Sorun şurada: Köprüde askerler linç edildi. Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben darbe girişiminden sonra Saray’a gittim. Açıkça şunu söyledim: Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Darbe girişimi gecesi suç üstü yakalanan hainlerin giyeceği tek tip elbiseye de itiraz eden Kılıçdaroğlu, “Neden tek tip kıyafet? Siz aşağılayıcı bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. “Siyasetin mahkûm ettiği kişilere, hâkimler değil, ben bu elbiseyi giydireceğim.” Bu kişilerin onuru yok mu, ailesi yok mu? Türkiye’yi dünyaya rezil etme hakları yoktur” dedi

‘ÇOK MEMNUN OLURDU’

Eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un üç gün önce terör örgütü FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması hatırlatılan Kemal Kılıçdaroğlu, adeta CHP’nin FETÖ tarafından nasıl yönlendirildiğine dair itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu “Fatih Bey bir akademisyendi. Fatih Bey, bir iletişimci aynı zamanda. Mitinglerden önce ve sonra gittiğimiz ilde hangi sorunlar genel başkan tarafından dile getirilsin diye küçük bir alan araştırması yapılırdı. Ben miting alanına girmeden önce Fatih Bey bana ‘Şu alanlarda konuşursanız daha etkili olur’ diye, miting bittikten sonra yine aynı grup, konuşmadan ne kadar memnun olundu, anlatımlar ne kadar yerini buldu, araştırma yapılır, bana anlatılırdı. Fatih Bey’in pozisyonu buydu. Fatih Bey’in partimizde başka bir pozisyonu yok. Ayrıca Fatih Bey Elazığ’dan milletvekili adayı oldu ama kazanamadı” diye konuştu.