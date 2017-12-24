FETO’cü hainlerin havaları sönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan 4 günlük Afrika turuna başlarken, yargılanmaya gelirken şov yapan, kıyafetleriyle mesaj vermeye çalışan FETÖ’cü hainlerin artık ‘tek tip’ giyineceğini söyledi. Erdoğan “Öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler” dedi.

KUDÜS ADIMLARI SÜRECEK

Erdoğan, Sudan’la başlayacağı 4 günlük Afrika seyahati öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Kudüs’le ilgili Türkiye’nin atacağı adımların sorulması üzerine Erdoğan, bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, Filistin ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve neler yapılabileceği konusunda çalışıldığını bildirdi. Erdoğan, bu işin peşinin bırakılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, “Bu, BM Güvenlik Konseyi’nde atılan adımdan sonraki ikinci adımdı ve bu ikinci adım başarıyla aşıldı. Şimdi tabii bunu üçüncü adım,belki dördüncü adımlar da takip edecek” diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Erdoğan, bunların da duygusallığa kapılmadan, gayet akıllı şekilde uluslararası diplomasi içinde yapılması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ile Kudüs konusunda görüşmesinin gündemde olup olmadığına dair bir soruya da şu cevabı verdi: “Trump ile görüşme noktasında olmaması için hiçbir sebep yok. Yine görüşme yollarını tabii ki ararız. Temenni ederim ki Trump da tabii bizi arasın. Çünkü, başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce, biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Çünkü, bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü, dönem başkanıyız, dönem başkanı olmanın verdiği böyle bir görevle de eğer bizimle bunun bir istişaresini eğer Trump yapmış olsaydı, herhalde bu yanlışa düşülmezdi. Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok.”

MAZLUMLARIN TALEBİ

Erdoğan, KHK’de yer alan badem kurusu ve gri renk tek tip kıyafet düzenlemesinin önemine işaret ederek, “Zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, yani ‘Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise.’ Böyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar, bu tek tip elbiseleriyle, belirlendiği şekilde gelecek. Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler, tek tip elbiseyi giyecek, o şekilde gelecek” dedi. Bunların içerisinde tulum giyecek olanların bulunduğunu belirten Erdoğan, bayanların giyim şeklinin çok daha farklı olacağını anlattı. Erdoğan, “Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı yapacak. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Diyorlar ki, ‘Bunlar, benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti. Ama nedir bu halleri, bu kadar rahat nasıl oluyor da buraya geliyorlar? Bunlar darbeci, bunlar terörist, nasıl geliyorlar?’ Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu” ifade etti. Erdoğan, bunun Türkiye’ye mahsus bir olay almadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anda Amerika bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor.

GUANTANAMO ÖRNEĞİ

Guantanamo’da tek tip elbiselerle bir yaşam şekli oluşturulmuştur. Bırakın tek tip elbise giymeyi, ayaklarına zincir vurmuşlardır, zincirle mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye, böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçesini vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor, orada kelepçeyi de alıyorlar. Böyle bir durum var.”

Binlerce Sudanlı Erdoğan’ı sevgi sloganlarıyla karşıladı.