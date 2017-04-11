FETÖ’cü hakimlerin akladığı isimlere soruşturma

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla gönderilen kanun yararına bozma talebinde, şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, ihmali davranış, Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak kaza kriz merkezinin olaydan 24 saat sonra oluşturulduğu, arama-kurtarma faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılmadığı, kurulan merkezin yetki ve tahsis edilen imkanlar itibarıyla yetersiz kaldığı iddialarının bulunduğu hatırlatıldı.

YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Yazıda, şüphelilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheli olarak yer alan ancak haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Dursun Özmen, Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandığı vurgulandı. Uçum ve Özsıcak’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek için Marmaris’e giden ekipte bulundukları da yazıda yer aldı.

KARARIN BOZULMASI İSTENDİ

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin pakkında kovuşturmaya gerek görmediği isimler arasında, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır da vardı. Darbe girişiminden sonra 150’e yakın Yargıtay Üyesi, FETÖ ile ilişkileri olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilmiş ya da tutuklanmıştı.