Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

FETÖ’cü hakimlerin akladığı isimlere soruşturma

Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, BBP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili 9 kamu görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın bozulmasını istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla gönderilen kanun yararına bozma talebinde, şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, ihmali davranış, Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak kaza kriz merkezinin olaydan 24 saat sonra oluşturulduğu, arama-kurtarma faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılmadığı, kurulan merkezin yetki ve tahsis edilen imkanlar itibarıyla yetersiz kaldığı iddialarının bulunduğu hatırlatıldı. 

YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Yazıda, şüphelilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheli olarak yer alan ancak haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Dursun Özmen, Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandığı vurgulandı. Uçum ve Özsıcak’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek için Marmaris’e giden ekipte bulundukları da yazıda yer aldı. 

KARARIN BOZULMASI İSTENDİ 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin pakkında kovuşturmaya gerek görmediği isimler arasında, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır da vardı. Darbe girişiminden sonra 150’e yakın Yargıtay Üyesi, FETÖ ile ilişkileri olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilmiş ya da tutuklanmıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin: ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık

Putin: ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA