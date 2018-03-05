FETÖ’cü müdüre savcı koruması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşları dağıtmak isteyen emniyet amirini haber yapan gazeteci Bahattin Çoşkunkan hakkında skandal gerekçelerle dava açıldığı ortaya çıktı. Birecik Cumhuriyet Savcısı Nesrullah Erdoğan hazırladığı iddianamede, Emniyet Amiri Erdal Akyürek’in vatandaşı dağıtmaya çalıştığına yönelik haberin doğru olduğunu ancak haberden dolayı Akyürek ile ona destek veren belediye başkanının adli ve idari yaptırıma maruz kalabileceği gerekçesiyle muhabirin suç işlediğini iddia etti. Savcı Erdoğan, Emniyet Amiri Erdal Ekyürek’in FETÖ’den ihraç edilerek tutuklu yargılandığını ise görmezden geldi. Skandal iddianameden sonra hakkında dava açılan muhabir ise yargılanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk duruşması yapılan davanın ikinci duruşması mayıs ayına ertelendi.

HALKI DAĞITMAK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde meydanlara çıkan halkı dağıtmaya çalışan Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amiri Erdal Akyürek (FETÖ’den tutuklu) ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı halkın tepkisiyle karşılaşmış ve güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı. 15 Temmuz gecesi eline aldığı megafonla meydandaki vatandaşlara seslenen Emniyet Amiri Akyürek, “200 kişilik terörist bir grubun Suriye sınırından Türkiye’ye girdiği yönünde istihbarat aldıklarını söyleyerek, dağılmalarını istedi. Vatandaşın tepkisine neden olunca Akyürek’in ardından belediye başkanı da benzer gerekçelerle vatandaştan dağılmalarını istedi. Yaşananlar ise anbean kameralara yansıdı ve bu durum gazeteci Bahattin Coşkunkan tarafından haberleştirildi.

SAVCI: HABER DOĞRU AMA

Haberin ardından Belediye Başkanı Pınarbaşı ve Akyürek’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Nesrullah Erdoğan hazırladığı iddianamede muhabirin yaptığı haberin doğru olduğunu belirtip, haberin belediye başkanı ve polis amiri hakkında adli ve idari soruşturma açılmasına neden olabileceğini gerekçe göstererek cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Emniyet amiri ile belediye başkanın yaptığı zorla dağıtma girişimi ise doğrulanıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokağa çıkan vatandaşları dönemin FETÖ’cü emniyet amiri Erdal Akyürek dağıtmaya çalışmıştı.