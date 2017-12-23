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FETÖ’cü Prof’ların makaleleri de sahte

Kamu kurumlarına çaldıkları sorularla girmeyi başaran FETÖ’cülerin, FETÖ başta olmak üzere akademide yükselebilmek için yayımladıkları makalelerin de sahte olduğu belirlendi.

  • KEMAL GÜMÜŞ
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FETÖ’nün hiç bir bilimsel değeri olmayan ve mensuplarının diğer adaylara karşı yüksek puanlar alarak açılacak Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük sınavlarında haksız avantaj sağladıkları belirlendi. Savcılık akademik adayların puan durumlarının değerlendirildiği MY-52-10 B yönergesinin yönetmeliğe aykırı olarak değiştirildiğini ve bu şekilde FETÖ mensuplarının diğer adayların önüne geçirilerek, vatansever akademisyenlerin kariyerlerinin engellediğini tespit etti. GATA bünyesinde kurulan (GESDAV) Gülhane Eğitim Sağlık Dayanışma Vakfı”nı ele geçiren FETÖ vakıf bünyesinden akademik yayınların yapıldığı bazı dergiler yayınlanmaya başlandığı, ancak buradaki sahtekarlığın ortay çıkması üzerine apar topar dergi ile internet sitenin kapatıldığı belirlendi. Mağdur Müşteki Prof. Dr. Fikret Arpacı 30 yıllık meslek hayatı boyunca sadece 80 kadar bilimsel makale yazabildiğini belirterek ancak FETÖ mensubu birçok kişinin yüzlerce makalesinin yayınlandığını bunun ise mümkün olmadığını söyledi. Arpacı, “Ben profesör olarak yıl başına 2-3 makale yayın yaptıysam. Yeni bir Yardımcı doçent veya Doçentin bu kadar çok sayıda yayın yapması şaibelidir” dedi. Mağdur Müşteki Cem Barçın da ifadesinde FETÖ’cülerin yapmış olduğu bilimsel ahlaksızlığı şöyle anlattı: 

KURAL DEĞİŞTİRDİLER

“Şevket Balta’nın çok kısa süre içinde yaptığı 400’den fazla yayında özellikle hiç birlikte çalışmadığı veya çok az çalıştığı Dr. Murat Ünlü, Dr. Zekeriya Arslan, Dr. Mustafa Aparcı, Dr. Cengiz Öztürk ile çok sayıda ortak yayını olması oldu.” Akademik kadrolarda bulunan personelin yükselebilmesi için, MY-52-10B yönetmeliğine göre makale yayınlaması veya araştırmalar yapması gerektiğini vurgulayan müştekilerden Mehmet Yokuşoğlu, “MY-52-10B yönetmeliğine göre akademik yükselmede puanlama sistemine ek olarak adayı inceleyen jürinin inisiyatifi de değerlendirmeye dahil edilirdi ve bu çok önemliydi. Ancak yapılan değişiklik ile bu inisiyatif yönetmelikten çıkarılmıştır” dedi. Ankara KOM Daire Başkanlığında mağdur/müşteki sıfatıyla ifade veren Hasan Çaylak ise; “Orhan Yücel JCAM isimli dergiyi kullanarak kendisine biat eden Sezai Çubuk’a destek verdi. Dergi Orhan Yücel’e FETÖ tarafından kurdurtuldu” dedi.

FETÖ’nün Gülhane Eğitim Vakfı’nı ele geçirdikten sonra sahte makaleler yayınlayan dergiler çıkardığını belirten  müşteki Ali H. Durukan, “Konunun dillenmesi üzerine ilgili web sitelerini hemen kapattılar” dedi. 

 

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