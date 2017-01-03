FETÖ’cüler iş başında

Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi yaşanan katliamı gerçekleştiren katili bulmak için çalışmalar sürerken, FETÖ’cülerin sosyal medyada soruşturmayı sulandırma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Dün sosyal medyada katilin Kırgız vatandaşı olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu konuda ilk açıklama özellikle FETÖ’cü hesaplar tarafından takip edilen Tim Hogan adlı bir Twitter kullanıcı tarafından yapıldı. Açıklamada, “Saldırgan 28 yaşındaki Kırgız vatandaşı Iakhe Mashrapov” denildi. Ancak Tim Hogan’ın açıklaması asılsız çıktı. Sosyal medyada paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi Bişkek’te ortaya çıktı. Dün sabah İstanbul’dan Bişkek’e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov, pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı. Katile benzerliğinden dolayı Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığını, 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov “Ben Türkiye’de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım” dedi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada saldırganı bulmak için av başlatan polis, katilin bağlantılarını ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda katilin taksiye bindiği bölge olan Zeytinburnu’nda operasyon yapan, ancak saldırganın izine rastlayamayan polis, çok yönlü yürüttüğü incelemede 2’si yabancı 8 kişiyi gözaltına aldı. Böylece toplam 16 kişi gözaltı alınmış oldu.