FETÖ’cülerde liste paniği

Alman gazeteci Deniz Yücel’in terör örgütü PKK üyeliği davasından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ve Alman Başbakanı Angela Merkel’in Başbakan Binali Yıldırım’dan bu ülkedeki FETÖ’cülere ilişkin liste istemesi, firari FETÖ ve PKK’lılarda ‘Almanya, buna karşılık bizi iade mi edecek’ paniği yaşattı.

Yıldırım’ın Alman ziyareti sırasında Merkel’i ‘FETÖ’ hakkında bilgilendirdiği ve terörle mücadelede Türkiye’deki davalarda yargılanan ancak Almanya’da firari bulunan FETÖ ve PKK mensuplarının iadesi için yardım istediği öğrenildi. Türkiye’de suça karışarak Almanya’dan siyasi sığınma talep eden teröristleri gündeme getiren Başbakan Yıldırım’ın “Bazı iltica taleplerine karşılık vermeden bizimle temasta olmanızda fayda var. Bu teröristlerden bazıları doğrudan darbede yer almış isimler” sözleri üzerine Merkel’in “Kimler mesela? Bize isim verin” üzerine, kendisine liste verildiği belirtildi.

445 KİŞİLİK LİSTE

Bir süre önce Türk yetkililer tarafından hem Almanya’nın dış istihbarattan sorumlu gizli servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl’e hem de Alman Federal İçişleri Müsteşarı Emily Haber’e ‘elden’ teslim edilen FETÖ’cü listesinde 445 ismin yanı sıra 240 dernek ve kurumun da ismi yer aldı. Bizzat Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi’nin 2014 raporuna göre, Almanya’da terör örgütü FETÖ’nün 24 okul, yaklaşık 300 dernek ve 150 kursu ve üniversite öğrencilerine yönelik çok sayıda ‘apartman dairesi’ bulunuyor. Buna rağmen Türkiye’nin ayrı ayrı delil dosyası hazırlayıp iadesini istediği 186 FETÖ’cüye sığınma hakkı verdiği ortaya çıktı. Türkiye, aralarında örgütün 1 numaralı sanığı Sabri Ok’un da yer aldığı PKK firarisi 3 bin 817 teröristinde iadesini istedi ancak dosyalardan yanıt alamadı.

FETÖ’nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Adil Öksüz’den Zekeriya Öz’e kadar çok sayıda firari sanığın Almanya’da olduğu kaydedilirken, 15 Temmuz darbe girişiminde bizzat yer alan FETÖ’cü eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı albay İlhami P., yarbay Atakan A., askerler İbrahim Y. ve Hasan E.’nin de ‘koruma’ talebinde bulunan isimler olduğu belirtildi.

SORGULADILAR

Almanya’daki firari terörist Can Dündar ve ABD’de olan bir diğer firari terörist Emre Uslu, sıranın kendilerine geleceği korkusuyla,Yücel’in tutuksuz yargılanması kararına gösterdikleri tepkilerle dikkat çekti. Dündar ve Uslu’nun, tutuksuz yargılamayı övmek yerine neden bırakılmasını sorguladıkları belirlendi.