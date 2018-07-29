FETÖ’cülere MİT’ten denizde operasyon

‘Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı’nın da aralarında olduğu, FETÖ üyesi bir grup Yunanistan’a kaçamadan yakayı ele verdi. Önceki gün 158 Sahil Güvenlik İhbar Hattı’nı arayan bir kadın, Karaburun ilçesinden tekne ile çıktıklarını, Karaburun açıklarında teknelerinin su alması nedeniyle denizde kaldıklarını, teknede 7 yetişkin ve 4 çocuğun olduğunu söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bilgiler doğrultusunda MİT ile irtibata geçen Sahil Güvenlik ekipleri, MİT destekli 3 bot ile tekneye operasyon düzenledi. 7 yetişken ve 4 çocuk ele geçirilirken yapılan incelemede FETÖ’den kaydı ve aranması olan şüphelilerin olduğu belirlendi. Kimlik kontörlünde kaçmaya çalışan şüphelilerden SGK Müfettişi Arif Varhan’ın terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan suçunun olduğu, eski TRT Müfettişi Asiye Türkmen’in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydının olduğu, Tapu Kadastro Uzman Yardımcısı Fatih Türkmen’in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı olduğu, BTK Bilişim Uzmanı Cavidan Mercan’ın silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydının olduğu, İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Aydan Mercan’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydının olduğu, Hakim Muhammet İkbal Yardımcı’ının Çorum’da silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp serbest kaldığı belirlendi.

BYLOCK KULLANICILARI

Ayrıca teknede bulunan yetişkin şahısların üzerinde 33 bin 215 euro, 15 bin 510 dolar ve 442 lira ele geçirildi. Hakkında hiçbir işlem yapılmayan Ayşen Varhan ile 4 çocuk İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelilerin arasında ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürüldü. Öte yandan 6 şüpheli, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.