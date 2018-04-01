FETÖ’cülerin Balkan rotası kesildi
MİT’in nefes kesen bir operasyonla Kosova’dan Türkiye’ye getirdiği 6 FETÖ’cüyle örgütün Balkan yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Teröristlerin Türkiye’den kaçmaya çalışan FETÖ’cülerin Avrupa ülkeleri ile ABD’ye geçişlerini organize ettikleri belirlendi.
ÖRGÜTÜN FİRAR AĞI ÇÖKTÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Kosova istihbaratıyla bu ülkede düzenlediği operasyonla 6 FETÖ’cünün Türkiye’ye getirilmesiyle hain şebekenin örgüt üyelerinin Türkiye’den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize ettiği belirlendi. MİT tarafından yakalanan ve örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.
HİMMET TOPLAYICI
Şüphelilerin soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılıyor. Savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. TEM Şube Müdürlüğünce, bu soruşturmaya yönelik özel ekip oluşturulduğu, bu ekibin MİT ve emniyetin istihbarat birimleriyle koordineli çalıştığı öğrenildi. Ayrıca, çalışma kapsamında, şüpheliler hakkında Türkiye genelinde ilgili tüm kurumlarla yazışmalar yapıldığı, örgüt içerisindeki pozisyonları ve eylemlerinin detaylı incelendiği ifade edildi. Şüphelilerin, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’den kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının Avrupa ülkeleri ile ABD’ye geçişlerini organize etmekle görevli oldukları belirtiliyor.
Güvenlik birimleri, Cihan Özkan’ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya’ya aktardığı da tespit etmişti.
ÜST DÜZEY TERÖRİST
Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Kahraman Demirez’in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Günakan’ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY’nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu ifade ediliyor.
FETO PLAKET VERDİ
Şüphelilerden Osman Karakaya’nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.
FETÖ’NÜN OKUL OYUNU
FETÖ’nün, örgütsel kimliğini gizleyip sanki Türkiye’nin resmi irtibat bürosuymuş gibi hava verdikleri ofisler açarak okullara öğrenci çekmeye çalıştığı ortaya çıktı. Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra örgütün para ve insan gücünü yok etmek için dünyanın pek çok ülkesinde FETÖ okulları, vakıf ve derneklerinin kapatılmasını sağladı. Yerlerine de Maarif Vakfı, Yunus Emre
Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığı’nın yeni okullar açmasını ve burs programlarını uygulamaya koydu. Türkiye’nin bu hamleleriyle ağır darbe yiyen FETÖ’nün dünyanın bir çok ülkesinde sanki Türkiye’nin resmi bir kurumuymuş gibi davranarak faaliyet göstermeye çalıştığı belirlendi. Örgütün özellikle Srilanka’da bu yöntemle yeni öğrenci edinmeye çalıştığı öğrenildi.
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