FETÖ’cülerin Balkan rotası kesildi

ÖRGÜTÜN FİRAR AĞI ÇÖKTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Kosova istihbaratıyla bu ülkede düzenlediği operasyonla 6 FETÖ’cünün Türkiye’ye getirilmesiyle hain şebekenin örgüt üyelerinin Türkiye’den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize ettiği belirlendi. MİT tarafından yakalanan ve örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.

HİMMET TOPLAYICI

Şüphelilerin soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılıyor. Savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. TEM Şube Müdürlüğünce, bu soruşturmaya yönelik özel ekip oluşturulduğu, bu ekibin MİT ve emniyetin istihbarat birimleriyle koordineli çalıştığı öğrenildi. Ayrıca, çalışma kapsamında, şüpheliler hakkında Türkiye genelinde ilgili tüm kurumlarla yazışmalar yapıldığı, örgüt içerisindeki pozisyonları ve eylemlerinin detaylı incelendiği ifade edildi. Şüphelilerin, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’den kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının Avrupa ülkeleri ile ABD’ye geçişlerini organize etmekle görevli oldukları belirtiliyor.

Güvenlik birimleri, Cihan Özkan’ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya’ya aktardığı da tespit etmişti.

ÜST DÜZEY TERÖRİST

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Kahraman Demirez’in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Günakan’ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY’nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu ifade ediliyor.

FETO PLAKET VERDİ

Şüphelilerden Osman Karakaya’nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

FETÖ’NÜN OKUL OYUNU