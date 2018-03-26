FETÖ’den Hristiyanlığa teşvik

İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün insanları Hristiyanlığa teşvik ettiğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. İddianamede, Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 15 yıla, “devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis isteniyor. Brunson’un misyonerlik çalışması ya da bazı Kürt vatandaşların Hristiyanlaştırılmasında tıkandığı noktalarda FETÖ’den destek almasına işaret ediliyor. İddianamede, Türkiye’de kurulması hedeflenen sözde Kürt devleti hedefine ulaşmak için FETÖ ve PKK ile eş güdümlü çalıştığı iddia edilen Brunson ve ekibinin gerçekleştirdiği faliyetleri hakkında bilgi veren “Dua” kod adlı gizli tanığın beyanları ile Brunson’un firari FETÖ’nün eski “Ege bölge imamı” Bekir Baz ile yaptığı görüşmeye yer veriliyor. Gizli tanık “Dua”, üyelerinin tamamının emekli ya da aktif görevde olan askerlerden oluşan “İsa Mesihin Son Zamanları Kilisesi” mensuplarının “yardım” adı altında Doğu ve Güneydoğu’da faaliyet gösterdiğini, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır gibi şehirlerde harcama limitlerini aştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Siirt’e giremedikleri 2010’da, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan Recep Güven (İhraç edilen FETÖ sanığı) bunları vali ile tanıştırarak Siirt’te faaliyet göstermelerini sağladı hatta Siirt’te yaptıkları bazı törenlere vali ve emniyet müdürü de katıldı. Güven’in yardımlarıyla doğu illerinde Hristiyanlığın örgütlenmesi için çalıştıklarını biliyorum.”