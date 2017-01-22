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FETÖ’den ‘öldürün, ezin geçin’ talimatı

Konya’da yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda ifadesine başvurulan “Enes” kod adlı şüpheli, örgüt tarafından “Darbe yapın.

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Önünüze kim çıkarsa acımayın. Ezin, öldürün” talimatı verildiğini söyledi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, Konya genelindeki bütün öğrenci evlerinde Fetullah Gülen’in kitabından sınava tabi tutulduklarını, birincinin ödüllendirildiğini anlattı. Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütten gelen talimatlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

“15 Temmuz’da akşam üzeri kirpi aracıyla birliğe intikal ettik. Rütbeli askerlerle gazinoda haberleri izlerken olayı anlamaya çalıştık. Haberlerden izlediğimize göre kalkışmayı FETÖ’ye bağlı askerlerin yaptığı söylendi. Odama geçmek için gazinodan ayrıldığımda telefonumda cevapsız arama olduğunu gördüm. Beni arayan kişiye dönüş yaptım. Telefonda örgüt abisi bana, ‘Siz de darbe yapın. Önünüze çıkıp, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın acımayın. Ezin, öldürün, geçin’ dedi. Yaklaşık beş dakika sonra tekrar telefonum çaldı. Telefonuma program yükleyen abi de ‘Önünüze ne çıkarsa öldürün, kimseye acımayın’ dedi. Ses tonu çok telaşlı geliyordu.”

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