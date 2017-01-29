'FETÖ-Gladyoya rağmen Astana süreci başarılı'

Dicle Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Astana görüşmelerinin geçmişte FETÖ-Gladyo yapılanmasının tüm engellemelerine rağmen Türkiye’yi 3 ana aktörden biri haline gelmesini tescillediğini anlattı. Şeyhanlıoğlu Türkiye›nin temel kazanımlarını özetle; «Kürt koridoru oluşturulacaktı, Türkiye bunu böldü. Türkiye, Suriye›de Cerablus-Azez hattında güvenlikli bölge oluşturdu. Muhaliflerin tamamen çökmesini engelledi. PYD kaybetti. Rusya’nın federasyon talebi PYD’yi kontrol altına almak için taktiksel bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Star’a Astana görüşmelerini değerlendirdi. Baas rejiminin 1963’ten bu yana ilk defa ciddi bir kırılma yaşadığını ifade eden Şeyhanlıoğlu, “Türkiye’nin kazanımı PYD koridorunu ikiye böldü. Akdeniz’e ulaşmasını engelledi. Sahada fiilen ‘ben varım’ dedi” diye konuştu. Şeyhanlıoğlu, “ Türkiye bu kararlılığını 3 yıl önce Batıya güvenmek yerine kendisi yapsaydı, olay çok farklı olurdu. İçerideki FETÖ-Gladyo yapısı; MİT TIR’larının yakalatılması, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan Suriye’ye müdahale görüşmelerini basına sızdırılması, 15 Temmuz’a kadar gelen süreçte ‘darbeci ordu’ zihniyetinden dolayı operasyon yapmak imkansızdı. 15 Temmuz’dan sonra darbeci , FETÖ-Gladyo zihniyeti tasfiye edildikten sonra Türkiye Cerablus’a girdi.” dedi.

TÜRKİYE MASADA

Türkiye’nin artan terör olayları, dolar üzerinden başlatılan ekonomik baskı ve FETÖ-Gladyo yapısına rağmen sahada ve masada olduğunu belirten şeyhanlıoğlu, “Türkiye 1918’den beri ilk defa Ortadoğu’ya adım atmıştır. Dabık’ı aldı, yine başta ABD olmak üzere Suriye rejiminin DEAŞ’a her türlü desteğine rağmen El Bab’ı kontrol altına almayı başardı” diye konuştu.

MAY’İN ZİYARETİ

Şeyhanlıoğlu, “ABD’de Trump’ın seçilmesi, İngiltere Başbakanı May’in Türkiye ziyareti ve Rusya aktörleriyle büyük oyunun 21.yüzyıl versiyonu tekrar başlamaktadır. Ortadoğu›nun paylaşımı için Suriye ilk aşama olmak kimliğini koruyor» dedi. İran›ın Şii koridoru oluşturma emellerine İngiltere›nin de karşı olduğunu anlatan Şeyhanlıoğlu, “İngiltere ile işbirliği İran’ın yayılmacı politikalarına karşı Türkiye’ye yeni imkanlar sağlanacak gibi duruyor” değerlendirmesi yaptı.