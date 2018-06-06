‘FETÖMETRE’nin mucidine itibar suikasti

FETÖ ile mücadelede “kurunun yanında yaşın yanmaması”, ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli olacak şekilde bilimsel yöntemler kullanarak geliştirilen FETÖMETRE’nin mucidi örgütün hedefinde. Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği sistem sayesinde yakalanan kriptolar gözaltına alındıklarında çeşitli iftiralara başvuruyor. FETÖMETRE’nin diğer kurumlara da yaygınlaşmasını önlemek amaçlı başlatılan iftira kampanyası sosyal medya üzerinden sınır tanımayan bir boyuta ulaştı.

YENİ OPERASYON

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında TSK başta olmak üzere devletin içine çöreklenmiş FETÖ uzantılarıyla ilgili detaylı ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Son dönemde özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uygulanan, Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE örgüte ağır darbeler vuruyor. Örgüt, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek için Yaycı ve ailesi üzerinden akla gelmedik iftira ve hakaretlerle itibarsızlaştırma operasyonu başlattı. 2005 yılından itibaren FETÖ’cü kadroların engellemelerine maruz kalan Yaycı’ya yönelik saldırılar, Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinde açılan bolt hesaplar üzerinden sürüyor. Kripto hesaplar üzerinden Yaycı hakkında kara propaganda yapılıyor. Bazı twitter hesaplarında Cihat Yaycı’nın kendisi ve ailesine tehdit ve hakaret edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köpeği şeklinde karikatürler çiziliyor. Yüzlerce FETÖCU trol hesap ağza alınmadık küfürler ediyor. Terörle mücadele uzmanları bu saldırıların amacının “Tümamiral Cihat Yaycı’yı sindirmek, sindiremezlerse de itibarsızlaştırarak, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek” olduğu görüşünde. FETÖ’cülerin bu konudaki bazı algı operasyonları özetle şöyle:

YIPRATMA GAYRETİ: twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden, başta Yaycı ve ailesi olmak üzere, mücadelede etkin rol oynayan ATİİİ Şube Müdürlüğü personeli ve aileleri hakkında yıpratma, itibarsızlaştırma ve saygınlığını azaltma yoluyla, FETÖ/PDY ile mücadeleye ket vurulması hedefleniyor.

TEZVİRAT MALZEMESİ: Yurt dışına kaçmış FETÖ’cüler Yaycı için “o da bizden” tezviratı için bazı medya ve siyasi isimlere “

İTİBARSIZLAŞTIRMA: Cihat Yaycı’nın sözde “iltisak/irtibat”lı gösterilerek devlet/kamuoyu gözünde itibarsızlaştırılması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mücadelenin ilk etapta durdurularak, FETÖMETRE’nin diğer kamu kurumlarında da uygulanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FETÖMETRE: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk etapta Deniz Kuvvetleri bünyesinde FETÖ ile mücadelenin sistematik bir biçimde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak ve hukuk çerçevesinde gerekli idari tedbirleri tespit etmek üzere 10 Eylül 2016 tarihinde Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirildi. Bu mücadele için Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem (ATİİİ) Şube Müdürlüğü kuruldu. Yöntem, 69 temel ve 249 alt kriterden oluşuyor.

810 BİN KİŞİ İNCELENİYOR

ATİİİ Şube Müdürlüğü tarafından görevde/emekli personel ve yakınları olmak üzere yaklaşık 810.000 personele ilişkin bilgiler değerlendiriliyor. 17 bakanlık, 25 kurum ve ilgili savcılıklarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışılıyor. FETÖMETRE sayesinde özetle;

- Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi (DPYBS)’de bulunan 1 milyona yakın GSM numarası Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Bylock arama motoru vasıtasıyla incelenmiş ve 1500’e yakın bylock kullanıcısı tespit edilmiş,

-700.000 personel yakını incelenerek, yaklaşık 1240 personelin kamu görevinden çıkarılmış olan yakınları tespit edilmiş,

- Yaklaşık 22.000 yabancı dil (KPDS/YDS ve Dinleme) sınav notu incelenmiş ve yabancı dil sınav notları arasındaki anormalliklerin tespiti için analiz edilmiş,

- FETÖ/PDY iltisak/irtibatı nedeni ile kamu görevinden çıkarılmış Dz.K.K.lığı personelinin vermiş olduğu yaklaşık 80.000 sicil kaydı incelenerek, sicil analizi yapılmış.