‘Fetometre’nin mucidine tehdit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yuvalanmış FETÖ’cülerin tespit edilmesi için önemli kriterleri içeren “Fetömetre”yi geliştiren Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’ya, FETÖ’cülerden tehdit yağıyor. Tümamiral Yaycı ve ailesi hakkında tehditlerin yanı sıra sistematik olarak, BİMER ve CİMER’e isimsiz iftira şikayetleri, mektuplar, emaillerle de yıldırma taktiği uygulanıyor.

SAHTE HESAPLARDAN

Kamuoyunda FETÖMETRE veya FETÖMATİK olarak bilinen sistemin kriterlerini geliştiren Tümamiral Cihat Yaycı’ya FETÖ’cülerin tehditleri twitter başta olmak üzere bir çok mecrada sürüyor. Çoğunluğu Twitter üzerinden sahte hesaplarla yapılan tehditlerde ağır hakaretlerde bulunuluyor. Yaycı’nın fotoğrafları paylaşılarak “Tayyip yalaması, terörist, şerefsiz. Vatan hainliğinin hesabını vereceksin” tehditleri savruluyor.

TEHDİTLER SAVRULUYOR

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’cülerin tehditleri sadece Yaycı ile sınırlı kalmıyor. Tümamiral Yaycı’nın ailesi de tehdit ediliyor. Yaycı’nın, kararlı tutumunu baskılamak için “yıldırma taktiği” de devreye sokulmuş durumda. Yaycı hakkında BİMER, CİMER’e tutuklu ve firari FETÖ’cülerden iftira içerikli şikayetlerde bulunuluyor. Ayrıca, isimsiz iftira içerikli ihbar mektupları ve emailler de gönderiliyor. Tehdit, hakaret ve iftari içerikle twitter hesaplarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor. Savcılıklar, hemen hemen hepsi yurt dışı kaynaklı suç içerikli tweetlerin kaldırılmasını sağlıyor.