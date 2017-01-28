FETÖ’nun ‘abi’si Kenan Evren

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardında başlatılan soruşturmalar ve elde edilen bilgiler Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına ışık tutmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın, FETÖ/PDY’nin emniyette örgütlenmeye başladığı dönemde kritik görevlerde bulunan polislerle yaptığı görüşmelerden ve yazışmalardan derlediği bilgilere göre, örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tüm birimleri, toplumu da tüm kesimleriyle ele geçirip emelleri doğrultusunda yönetmeyi hedefledi. Elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt üyeleri, devleti ele geçirmek için en kritik kurum olarak seçtikleri polis teşkilatında 1970’li yıllardan itibaren örgütlenmeye başladı.

12 EYLÜL’DE BÜYÜDÜ

Emniyet teşkilatında gözle görülür ilk yapılanma, 1974’te, Ali Osman Kahya, Mustafa Sağlam ve Ramazan Akyürek’le beraberindeki birkaç öğrencinin polis kolejine girmesi oldu. FETÖ, eğitimlerinin ardından geleceğin amir ve müdürlerini örgüte bağlı yetiştirmek amacıyla 1980’de komiser yardımcısı olarak mezun olan Kahya, Sağlam ve Akyürek’i koleje sınıf komiseri olarak atadı. Anadolu’nun farklı bölgelerinden ailelerin tüm umutlarını polis kolejine bağlayan 14-15 yaşlarındaki çocuklarını bünyesine katan FETÖ/PDY 80’li yıllardan itibaren emniyet hiyerarşisinin tüm basamaklarında güçlendi.

KRİTİK YERLEŞTİRMELER

Çocukların en büyük idolü, ilk kez resmi üniformalı olarak gördükleri sınıf komiseri ve amirleri oldu. FETÖ, sınıf komiserleri ve amirleri vasıtasıyla hafta sonları örgüt evlerine giden, sohbetlere katılan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek sağlayarak gönüllerini kazandı. Bu sosyolojik tespiti iyi yapan PDY, mevcut sistemle 40 yılda farklı rütbe ve makamlarda çok sayıda üniformalı örgüt üyesi yerleştirdi. 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan süreçte toplumun geniş kesimi ciddi mağduriyetler yaşarken, emniyet teşkilatındaki FETÖ’cüler kritik noktalara atandı.

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