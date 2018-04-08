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FETÖ’nün bayrak hüllesi

FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında olumsuz imajlarını değiştirmek için ABD bayrağı çeken “Bosna Sema Eğitim Kurumları”, bir süre önce de “Richmond Park Education” isimli bir kuruma devredilerek İngiliz bayrağı çekti.

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Darbe girişiminin ardından Bosna Hersek’te de öğrenci kaybına uğrayan ‘Bosna Sema’ itibarı düzeltmek için ABD’li kuruma satıldi. Ancak, istediği sonucu alamayan hainler, bu sefer de İngliz şirkete satış yaptı.

Ancak, okulların yeni sahibi Richmond Park Education’ın müdürü Mehmet Kolukısa’nın Danimarka’daki FETÖ’nün  Özel Hay Koleji’nin eski müdürü olması, ayrıca kurumun temsilcisi olarak görünen Fatih Cingöz’ün de daha önce Irak’ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı “Feza” Eğitim Kurumları’nın başında olması dikkati çekiyor.

Örgütün bayrak oyunu Bosna Hersek’te haftalık olarak yayımlanan “Stav” dergisinin de dikkatini çekti. Örgütün imaj değiştirme çabalarının boşuna olduğuna dikkati çeken dergi, “Hangi ebeveyn, çocuğunun kendi halkını öldüren ve darbe girişimine kalkışan bir adamı okumasını ister?” sorusuyla hayati darbeyi indirdi.  

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