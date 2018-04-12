FETÖ’nün C5’i çözülürse suikast aydınlanır

Terör örgütü FETÖ’den tutuklu 20 şüpheli hakkında merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’yu kaza süsü verilmiş suikastle öldürdükleri gerekçesiyle soruşturma açılmasını değerlendiren avukatlar Kemal Yavuz ve Selami Ekici, “FETÖ’nün C5 yapılanması çözülürse, Yazıcıoğlu suikasti de aydınlatılır” diye konuştu.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin önceki gün aldığı kararla, Muhsin Yazıcıoğlu’nun 5 kişiyle beraber yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı “ana soruşturma dosyası” hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Haziran 2016’da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı 20 şüpheli için kaldırdı. Mahkeme, şüpheliler Ali Orhan Dinç, Dursun Özmen, Ali Kıdık, Ali Poyraz, Ali Armağan, Yusuf Yiğit, İsmail Duman, Yunus Çelik, Tamer Bülent Demirel, Nusret Memiş, Murat Semih Çelik, Mehmet Yalınalp, Mehmet Karatekin, Mehmet Gül, Orhan Özdemir, Mehmet Argun, Mazlum Koçoğlu, Aydın Özsıcak, Davut Uçum, Zafer Özkan yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

YAZICIOĞLU C5’İ ÇÖZDÜ

Bu sonucu tüm şüpheliler için beklediklerini kaydeden BBP avukatlarından Kemal Yavuz, “Bu 20 kişiden birkaçı haricinde tamamının FETÖ’cü olduğunu söyleyebilirim” dedi. Yavuz, şunları söyledi: “FETÖ’nün yasadışı, gizli istihbarat yapılanması C5’de, Yazıcoğlu’nun ölümünden önceki bir buçuk yıl boyunca izlendiği ortaya çıktı. Bu, daha önce soruşturma dosyasında olmayan bir bilgiydi. FETÖ, Hrant Dink’i öldürüp suçu Yazıcıoğlu’nun üzerine yıkarak, karışıklık çıkarmayı amaçlıyordu. Yazıcıoğlu, C5 tarafından takip edildiğini ve planı anladı. C5’te deşifre olduğunu gördü. Yazıcıoğlu’nun kaza süsü verilmiş suikaste kurban gitmesinin bir nedeni budur. Ama asıl neden, Yazıcıoğlu’nun FETÖ’ye karşı mücadelesidir. C5 çözülürse, Yazıcıoğlu cinayeti de çözülür.” Av. Selami Ekici de 15 Temmuz’un hemen ardından C5’teki Yazıcıoğlu klasörlerini istediklerini ama anlamsız boş evraklar geldiğini kaydetti.

KİM O C5’CİLER?

Avukat Ekici, cinayeti çözebilmek için C5’deki Yazıcıoğlu’na dair tüm klasörlere ulaşılması, bu birimde çalışan ve Yazıcıoğlu’nu takip eden C5’cilerin sorgulanması gerektiğini söyledi.