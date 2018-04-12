FETÖ’nün C5’i çözülürse suikast aydınlanır
FETÖ’den tutuklu 20 şüpheli hakkında soruşturma açılmasını değerlendiren avukatlar Kemal Yavuz ve Selami Ekici, “Fetö’nün C5 yapılanması çözülürse, Yazıcıoğlu suikasti de aydınlatılır” dedi.
- SELİM EFE ERDEM
Terör örgütü FETÖ’den tutuklu 20 şüpheli hakkında merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’yu kaza süsü verilmiş suikastle öldürdükleri gerekçesiyle soruşturma açılmasını değerlendiren avukatlar Kemal Yavuz ve Selami Ekici, “FETÖ’nün C5 yapılanması çözülürse, Yazıcıoğlu suikasti de aydınlatılır” diye konuştu.
Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin önceki gün aldığı kararla, Muhsin Yazıcıoğlu’nun 5 kişiyle beraber yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı “ana soruşturma dosyası” hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Haziran 2016’da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı 20 şüpheli için kaldırdı. Mahkeme, şüpheliler Ali Orhan Dinç, Dursun Özmen, Ali Kıdık, Ali Poyraz, Ali Armağan, Yusuf Yiğit, İsmail Duman, Yunus Çelik, Tamer Bülent Demirel, Nusret Memiş, Murat Semih Çelik, Mehmet Yalınalp, Mehmet Karatekin, Mehmet Gül, Orhan Özdemir, Mehmet Argun, Mazlum Koçoğlu, Aydın Özsıcak, Davut Uçum, Zafer Özkan yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.
YAZICIOĞLU C5’İ ÇÖZDÜ
Bu sonucu tüm şüpheliler için beklediklerini kaydeden BBP avukatlarından Kemal Yavuz, “Bu 20 kişiden birkaçı haricinde tamamının FETÖ’cü olduğunu söyleyebilirim” dedi. Yavuz, şunları söyledi: “FETÖ’nün yasadışı, gizli istihbarat yapılanması C5’de, Yazıcoğlu’nun ölümünden önceki bir buçuk yıl boyunca izlendiği ortaya çıktı. Bu, daha önce soruşturma dosyasında olmayan bir bilgiydi. FETÖ, Hrant Dink’i öldürüp suçu Yazıcıoğlu’nun üzerine yıkarak, karışıklık çıkarmayı amaçlıyordu. Yazıcıoğlu, C5 tarafından takip edildiğini ve planı anladı. C5’te deşifre olduğunu gördü. Yazıcıoğlu’nun kaza süsü verilmiş suikaste kurban gitmesinin bir nedeni budur. Ama asıl neden, Yazıcıoğlu’nun FETÖ’ye karşı mücadelesidir. C5 çözülürse, Yazıcıoğlu cinayeti de çözülür.” Av. Selami Ekici de 15 Temmuz’un hemen ardından C5’teki Yazıcıoğlu klasörlerini istediklerini ama anlamsız boş evraklar geldiğini kaydetti.
KİM O C5’CİLER?
Avukat Ekici, cinayeti çözebilmek için C5’deki Yazıcıoğlu’na dair tüm klasörlere ulaşılması, bu birimde çalışan ve Yazıcıoğlu’nu takip eden C5’cilerin sorgulanması gerektiğini söyledi.
HEM SUİKAST HEM CİNAYET VAR
Olayın sadece bir kaza süsü verilmiş suikast olmadığına dikkat çeken, helikopterde Yazıcoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş ise şunları söyledi: “O bir kaza değil, Yazıcoğlu’na yönelik bir suikasti. Aynı zamanda bir cinayet de vardı. Çünkü eşim İsmail, kazadan sonra 6 saat boyunca yaşamış ve telefonla görüşmüştü. Bulunduğunda ise kemikleri kırılarak öldürülmüştü. 9 yıldır adalete inancımı hiç kaybetmemiştim. FETÖ’cülerin soruşturulacak olması, gerçeğin ortaya çıkacağı umudumuzu artırdı.”
Darbe girişiminde sabit hattan aranmışlar
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu, 1’i başka suçtan olmak üzere 121’i tutuklu, 1’i firari 126 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki oturumda 8 tanık daha dinlendi. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Kerime Kumaş Yıldırım’ın da bulunduğu bir kısım sanıkların, HTS kayıtlarına göre, darbecilerin sivil imamlar tarafından büyük çoğunlukla Gürcan Büfe’deki sabit hattan arandıklarının tespit edildiğini açıkladı. Başkan, bazı sanıkların farklı zamanlarda birkaç kez, birkaç sanığın ise aynı gün içinde aynı numaradan ardışık olarak arandıklarını belirtti. Tutuklu sanık Kerime Kumaş Yıldırım ise “Anladığım kadarıyla sabit bir hattan bir kez aranmışım ve 7 saniyelik bir görüşmem olmuş. Bir insan bir insanla 7 saniyede ne konuşabilir bilmiyorum” dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine, “Biz gerekçeli kararımızda anlatırız, o zaman anlarsın” cevabını verdi.
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