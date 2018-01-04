FETÖ’nün Hazinedar’ını yolsuzluk bitirdi

BİR çok skandala adı karışan Ataşehir Belediye Başkanı CHP’li Battal İlgezdi’nin hakkındaki yolsuzluk soruşturma ve kovuşturmalarıyla görevden alınmasından sonra İstanbul’da ikinci CHP’li ilçe belediye başkanı için de görevden ‘uzaklaştırma’ kararı verildi.

CİDDİ İDDİALAR

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı, hakkında yürütülen FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hazinedar’ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in de görevden alındığı belirtildi. Açıklamada, Hazinedar’ın görevden alınmasına neden olan soruşturmalar da şöyle sıralandı: “Mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar...” Öte yandan Hazinedar’ın eşi ve oğlu için de yurtdışı yasağı getirildi.

‘FETÖ’NÜN AVUKATI’

Hazinedar, Beşiktaş Belediye Meclisi’nde “Ben FETÖ’nün yaptığı 17 Aralık operasyonunun örgüt liderinin avukatlığını yaptım” demişti ve daha öncede Fetullah Gülen’e dair övgü sözlerinin yer aldığı görüntüleri nedeniyle tepki çekmişti. 17 Aralık sürecinde gözaltına alınan CHP Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi de polis fezlekesinde ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanmıştı.