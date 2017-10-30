FETO’nün iletişim kanalları hala açık

FETÖ’nün Selam Tevhid kumpası sanığı eski polis Ali Fuat Altuntaş, itirafçı olarak ‘Fuat Avni’den, cezaevindeki FETÖ’cülerin ‘kalem pillere not kağıtları sararak’ ve duruşmalara gelip giderken iletişim kurduğuna, örgüt içinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e ‘Dayı’ diye bahsedildiğine kadar pek çok bilgi verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, tutuklu yargılanan Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Mahkeme heyetince ifadesi alınan Altuntaş tahliye edildi.

GÜLEN ÇİN’DE ÖLECEK!

Altuntaş, toplantıya katılan polis Z.E’nin kendisine “Fetullah Gülen’in Çin’e giderek vefat edeceğini” söylediğini anlattı. Aynı koğuşta kaldığı bir meslektaşının FETÖ elebaşından sürekli bir biçimde ‘dayı’ kod ismiyle bahsettiğini anlatan Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplrının motive olmaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi. Aynı koğuşta kaldığı bir meslektaşının kendisine de bu rüyalardan anlattığını belirten Altuntaş, ‘’O şahıs bana, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın cehenneme düştüğü yönünde bir rüya gördüğünü ve mealini de anlatmıştı” dedi. Cezaevinde başka bir yere nakledildiğini anlatan Altuntaş, buradaki meslektaşlarının Fuat Avni ve MİT ile ilgili beyanlarını anlattı. Altuntaş, ‘’O dönem Fuat Avni hesabının Sait Sefa isimli şahıs tarafından kullanıldığı yönünde haberler vardı. S.Y, bu yöndeki tespitin doğru olduğunu bizzat kendisi bana söylemişti. MİT içerisindeki bazı yapılanmalardan bahsettiğini hatırlıyorum’’ ifadelerini kullandı. Altuntaş, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce yine koğuşunun değiştiğini anımsatarak iki meslektaşının rüya anlattıklarını hatta bu rüyalarda Peygamberimizi de referans gösterdiklerini dile getirdi.

KOĞUŞTA DARBE SEVİNCİ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde televizyondan durumu fark ettiklerini anlatan Altuntaş, “Koğuştaki arkadaşlar bu haberleri büyük bir sevinçle karşılayarak, ‘artık bu işin bittiğini’ beyan ederek, sevinç gösterisinde bulundular. Hatta koğuşta yer alan panoya bu sevinçle ‘Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz’ şeklinde bir yazı da yazdılar” diye konuştu. Altuntaş, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca bazı kişilerin hemen fikir değiştirdiğini belirterek, bu defa da bunun ‘kontrollü bir darbe’ olduğunu, ‘kim tarafından yapıldığının belli olmadığını’ beyan ettiklerini vurguladı.

MORAL MOTİVE YALANLARI

Altuntaş, koğuştaki gözlemlerini ise şöyle anlattı: “Halen koğuşlar arasında kalem pillere not kağıtları sarmak suretiyle iletişim kurulmaktadır. Her ne kadar avlularda tel örgüler olsa da araları geniş olduğundan dolayı bu yöndeki iletişim kesilememiştir. Yine hastane veya duruşma nakillerinde de diğer koğuşlarda yer alanlarla görüşebildiklerinden koğuşlar arasında iletişim devam etmektedir. Bu şahıslar sürekli biçimde halen daha uhrevi bazı olaylardan güç alarak veya olayları bu manada yorumlayarak kendilerini motive etmektedirler.’’