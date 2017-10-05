FETÖ’nun kaos timi DHKP/C’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C’ye eleman sızdırdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun krokisi de dahil pek çok kaos eylemine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir numaralı şüpheli olarak FETÖ ve Hrant Dink cinayeti davaları kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in yer aldığı iddianamede dikkat çeken en önemli bölüm ise FETÖ ile diğer silahlı terör örgütleri arasındaki işbirliği oldu.

DHKP/C-FETÖ İLİŞKİSİ

DHKP/C ve Fetullahçı Terör Örgütü yapı ve faaliyetlerinin özetlendiği iddianamede, “FETÖ’nün amacına ulaşmak için var olan terör örgütleri ile iş birliğinden çekinmediği, çoğu zaman bu terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda yönettiği ve iş birliği içinde olduğu, bu kapsamda da soruşturmalara konu olduğu üzere PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütleri ile iş birliği içerisinde olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. DHKP/C üyelerinden ele geçtiği iddia olunan krokilerle toplumda ve ilgili kurumlar nezdinde algı oluşturularak koruma ekibinin değiştirildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adeta çevrelenerek FETÖ/PDY tarafından kuşatma altına alındığı, Erdoğan’ın örgüt tarafından çevrelenerek gözlem altına alınmaya çalışıldığı, bu sayede devlet sırlarına ilişkin casusluk faaliyetlerinin amaçlandığı tespit edilmiştir.”

KUŞATMAK İÇİN

İddianamede, krokilerin ele geçirilmesinden sonra 2008’de Başbakanlık Koruma Müdürü ve koruma personelinin görev yerlerinin değiştirildiği, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Yüksel’in “casusluk davası” kapsamında 2014’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anlatılarak, krokilerin ele geçtiği iddiası üzerine kısa bir sürede göreve getirilen 20 personelin ise FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda isimlerinin geçtiği belirtildi.İddianamede, polis ekiplerinin 5 Mart 2008’de DHKP/C’ye yönelik bir başka operasyonunda bir flash belleğin daha ele geçirildiği, bellekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikameti ile semt-mahalle cadde ve sokakların bulunduğu bölgeye ait haritaların olduğu aktarıldı. Şüphelilerden Ali İhsan Kaya, Mehmet Yılmaz, Halil Karakuzulu, Serdar Bayraktutan ve Ali Fuat Yılmazer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar Emniyet Mahallesinde bulunan evinin içi ve çevresinde bulunan güvenlik görevlilerinin yerlerinin elle çizilen krokisinin bulunduğu flaş belleği DHKP-C içerisinde yardımcı istihbarat elemanları aracılığıyla örgüte verdikleri belirtildi.

‘KAOS TİMİ’ KURDU

İddianamede yer verilen tanık İ.Ö. ifadesinde Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu’nun kendisinden Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından istihbarat elemanı Erhan Tuncel’i de öldürmesini istediğini belirterek, bunu kabul etmemesi üzerine ölümle tehdit edildiğini söyledi. FETÖ’nün DHKP/C’ye hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere “Kaos Timi” kurdurduğuna dikkati çekilen iddianamede, kaos timi eylemleri sonrasında Akça için ölüm kararı alındığı kaydedildi.