FETÖ’nün moral kaynağı ABD, Batı ve CHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına duruşmayı izleyen Av. Mustafa İnal: ‘Kontrollü darbe’ söylemi ile Almanya ve ABD’de örgüt mensuplarının korunmaları darbecilere ciddi bir moral kazandırdı.
Darbe girişimi davalarına TBMM ile Başbakanlık, Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir siyasi parti liderinin “kontrollü darbe” söylemi ve Batı ülkelerinin verdiği destek nedeniyle darbecilerin moral kazandığını belirterek, “Bu morallerinin bitmesi için yargılamaların da hukuka uygun bir şekilde mahkumiyetle sonuçlanması gerekiyor. Bunun bir şekilde ABD ve Batı’ya, orada ikamet eden teröristbaşına ve mensuplarına açık bir mesaj, ihtar olacağını düşünüyorum” dedi.
İNKARIN SEBEBİ
Darbe girişimini ‘’bir suç üstü hali’’ olarak nitelendiren İnal, dolasıyla suç üstü halinde çok fazla delil araştırmaya ihtiyaç bulunmadığına işaret etti. İnal, darbe soruşturmalarının başında, darbecilerin çok kolay şekilde suçlarını ikrar ettiklerini hatırlatarak, darbecilerin ifadelerini neden değiştirdiklerini şu şekilde anlattı:
“Darbe girişimi başarısız olunca birçoğu her şeyin bittiğini düşünüyordu. Bu yüzden samimi ikrarda bulundular. Soruşturma aşaması devam ederken, bu samimi ikrarların hemen sonrasında cezaevinde girdikten sonra bir şekilde iletişimleri devam etti. Bir şekilde, Türkiye’deki siyasi konjonktür onların lehine çalıştı. Sonrasında bu ifadelerin hepsini inkar etmeye başladılar. Türkiye’de birtakım siyasi çevreler, hükümete olan nefretleri, açıkça söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanına olan nefretlerinden dolayı bu dünyanın gözü önünde olan darbeyi, ‘tiyatro’ veya ‘kontrollü darbe’ymiş gibi ifade ettiler. Açıkçası o aşamadan itibaren ciddi bir şekilde darbeciler motive oldular ve bunu yargılamalarda net bir şekilde gördük. Tamamı, ikrarlarını reddetmeye başladı.”
ÖRGÜT BAŞI KORUNUYOR
Bu süreç içerisinde örgütün en büyük destekçisinin Amerika ve Batı ülkeleri olduğunu kaydeden İnal, FETÖ’nün firari tüm üst düzey yöneticilerinin ya ABD’de ya da Batı ülkelerinde yaşadıklarına dikkati çekti.
Avukat Mustafa Doğan İnal, yurt içinde örgütle yapılan mücadelenin dışarıda da aynı kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirterek, “Amerika’nın örgüt başını cansiperane bir şekilde müdafaa etmesi, hukuki taleplere ve idari girişimlere hiçbir cevap vermemesi, örgüt elebaşının Amerika tarafından korunduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Zaten örgüt üyelerinin tamamı Amerika’da serbest bir şekilde dolaşmaktadır. Orada vakıflar ve okullar kurmaktadır. Amerika’da ‘charter’ okul sistemi aracılığıyla yıllık 400-500 milyon dolar gelir elde etmektedir. Bir şekilde terör örgütünün finansmanı Amerika tarafından sağlanıyor’’ değerlendirmesini yaptı.
O SÖZ FETÖ’YE YARADI
Terör örgütü unsurlarının ve yargılanan sanıkların Batı’ya güvendiklerini düşündüğünü dile getiren Mustafa İnal, ‘’Türkiye’deki bir siyasi parti lideri ‘kontrollü darbe’ ifadesini dile getirdikten sonra ayrıca Almanya ve Amerika’da özellikle artışa geçen örgüt mensuplarını koruma durumları, sanıklar açısından çok pozitif bir algı yarattı. Duruşmalardaki gözlemlerimize göre, bu süreçten sonra çok ciddi bir moral kazandılar’’ dedi.
ŞOV YAPMIŞTI
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi’ davasında sanıklardan FETÖ’cü eski Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Astsubayı Gökhan Güçlü, 13 Temmuz’da duruşma salonuna ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmişti.
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