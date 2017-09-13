FETÖ’nün moral kaynağı ABD, Batı ve CHP

Darbe girişimi davalarına TBMM ile Başbakanlık, Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir siyasi parti liderinin “kontrollü darbe” söylemi ve Batı ülkelerinin verdiği destek nedeniyle darbecilerin moral kazandığını belirterek, “Bu morallerinin bitmesi için yargılamaların da hukuka uygun bir şekilde mahkumiyetle sonuçlanması gerekiyor. Bunun bir şekilde ABD ve Batı’ya, orada ikamet eden teröristbaşına ve mensuplarına açık bir mesaj, ihtar olacağını düşünüyorum” dedi.

İNKARIN SEBEBİ

Darbe girişimini ‘’bir suç üstü hali’’ olarak nitelendiren İnal, dolasıyla suç üstü halinde çok fazla delil araştırmaya ihtiyaç bulunmadığına işaret etti. İnal, darbe soruşturmalarının başında, darbecilerin çok kolay şekilde suçlarını ikrar ettiklerini hatırlatarak, darbecilerin ifadelerini neden değiştirdiklerini şu şekilde anlattı:

“Darbe girişimi başarısız olunca birçoğu her şeyin bittiğini düşünüyordu. Bu yüzden samimi ikrarda bulundular. Soruşturma aşaması devam ederken, bu samimi ikrarların hemen sonrasında cezaevinde girdikten sonra bir şekilde iletişimleri devam etti. Bir şekilde, Türkiye’deki siyasi konjonktür onların lehine çalıştı. Sonrasında bu ifadelerin hepsini inkar etmeye başladılar. Türkiye’de birtakım siyasi çevreler, hükümete olan nefretleri, açıkça söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanına olan nefretlerinden dolayı bu dünyanın gözü önünde olan darbeyi, ‘tiyatro’ veya ‘kontrollü darbe’ymiş gibi ifade ettiler. Açıkçası o aşamadan itibaren ciddi bir şekilde darbeciler motive oldular ve bunu yargılamalarda net bir şekilde gördük. Tamamı, ikrarlarını reddetmeye başladı.”

ÖRGÜT BAŞI KORUNUYOR

Bu süreç içerisinde örgütün en büyük destekçisinin Amerika ve Batı ülkeleri olduğunu kaydeden İnal, FETÖ’nün firari tüm üst düzey yöneticilerinin ya ABD’de ya da Batı ülkelerinde yaşadıklarına dikkati çekti.

Avukat Mustafa Doğan İnal, yurt içinde örgütle yapılan mücadelenin dışarıda da aynı kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirterek, “Amerika’nın örgüt başını cansiperane bir şekilde müdafaa etmesi, hukuki taleplere ve idari girişimlere hiçbir cevap vermemesi, örgüt elebaşının Amerika tarafından korunduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Zaten örgüt üyelerinin tamamı Amerika’da serbest bir şekilde dolaşmaktadır. Orada vakıflar ve okullar kurmaktadır. Amerika’da ‘charter’ okul sistemi aracılığıyla yıllık 400-500 milyon dolar gelir elde etmektedir. Bir şekilde terör örgütünün finansmanı Amerika tarafından sağlanıyor’’ değerlendirmesini yaptı.