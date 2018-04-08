FETÖ’nün sızma planı deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sızdırdığı mensupları aracılığıyla ülke siyasetini yönlendirme girişimi ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ByLock yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi. FETÖ, “sadık ve güvenilir” mensuplarını, AK Parti, CHP, MHP ve HDP gibi Meclis’te grubu olan partiler ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Uğur Mumcu Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarına sızdırdı.

PARTİLERİ FİŞLEDİ

Sempatizan gibi davranarak bu kuruluşlarda söz sahibi olan örgüt mensupları, istihbarat elamanları gibi edindikleri bilgileri ByLock üzerinden mahrem imamlara ulaştırdı.

Bu bilgileri kullanmak üzere istihbarat havuzunda toplayan FETÖ’nün, partileri ideolojik yaklaşımlarına göre fişlediği belirlendi. Buna göre, örgüt sağ çizgide siyaset yapanları “Timaş”, sol görüşlü ve liberal kuruluşları “Doğan”, milliyetçi kuruluşları “Ortadoğu”, HDP ve siyasi çizgisindeki kuruluşları ise “Fırat” diye kodladı. Kurumlara sızdırdığı mensuplarını, “Optik” adını verdikleri güvenlik soruşturmasından geçiren FETÖ, bu şekilde kendi içinden sızmaları da önledi.