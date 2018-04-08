FETÖ’nün sızma planı deşifre oldu
Örgütün Türkiye’yi dizayn etme planı, yeni ortaya çıkan ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu. FETÖ, ideolojik yaklaşımlarına göre fişlediği parti ve STK’lara sızarak operasyonlar gerçekleştirdi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sızdırdığı mensupları aracılığıyla ülke siyasetini yönlendirme girişimi ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ByLock yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi. FETÖ, “sadık ve güvenilir” mensuplarını, AK Parti, CHP, MHP ve HDP gibi Meclis’te grubu olan partiler ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Uğur Mumcu Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarına sızdırdı.
PARTİLERİ FİŞLEDİ
Sempatizan gibi davranarak bu kuruluşlarda söz sahibi olan örgüt mensupları, istihbarat elamanları gibi edindikleri bilgileri ByLock üzerinden mahrem imamlara ulaştırdı.
Bu bilgileri kullanmak üzere istihbarat havuzunda toplayan FETÖ’nün, partileri ideolojik yaklaşımlarına göre fişlediği belirlendi. Buna göre, örgüt sağ çizgide siyaset yapanları “Timaş”, sol görüşlü ve liberal kuruluşları “Doğan”, milliyetçi kuruluşları “Ortadoğu”, HDP ve siyasi çizgisindeki kuruluşları ise “Fırat” diye kodladı. Kurumlara sızdırdığı mensuplarını, “Optik” adını verdikleri güvenlik soruşturmasından geçiren FETÖ, bu şekilde kendi içinden sızmaları da önledi.
İŞTE BYLOCK YAZIŞMALARI
“Fırat, Sırrı Süreyya... 20 Aralık’ta Yenimahalle (HDP) ilçe konferansı oldu. Orada görevliydim. Pankart falan astık. Sırrı Süreyya Önder de geldi, selamlaştı, konuştuk. Tam benim çantamın olduğu yere oturmuş. Çantamı almaya gidince ‘Gel gel, burası senin yerin.’ dedi. Beni yanına oturttu. Sohbet ettik. Fotoğraflarımız çekildi. İl konferansı için delege seçimleri yapıldı. Ben de aday oldum ve seçildim.”
KILIÇDAROĞLU’YLA GÖRÜŞME
“Doğan, Kılıçdaroğlu ile görüşme. Bir de ablamızdan dinleyelim. 2 Ocak Cumartesi SDD gençleri olarak Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Ona SDD olarak yaptıklarımızdan ve planlarımızdan bahsettik. ‘Çok iyi düşünmüşsünüz.’ dedi. Ona SDD’de çekirdek kadro kurduğumuzdan ve bunu Türkiye çapında geliştirmek istediğimizden bahsettik. O da CHP Gençlik Kolları’nın bu konuda eksikliğine atıfta bulunarak bizlerin daha çok çalışıp partili olmayan sol görüşlü üniversitelilere böyle bir ortam hazırlamamız gerektiğinden bahsetti.”
BAHÇELİ ‘Gİ Dİ Cİ’
“Oğuz, Furkan4506 yazdı: Arkadaşımız Alparslan anlatıyor: Kazanlar kaynıyor. Teşkilatta da çok fazla muhalif var. Neredeyse kimse istemiyor Bahçeli’yi. Sesli bir şekilde söylenmeye başlandı. Bugün Bahçeli’nin ajan olduğunu söyleyenler bile oldu.” “Oğuz 16.12.2015 Furkan4506 yazdı: Bahçeli Gİ Dİ Cİ İnşallah. Bu genel başkan Olcay Kılavuz’un düğününe katılmaması teşkilat için kırılma noktası oldu. Abi bugün genel başkanla toplantı yapıldı. Bahçeli’ye kırgın ama ‘arkasında duracağım’ dedi. Ama yönetimin değişeceği imasında bulunarak geçmişinden bahsetti, ‘makam için buralarda değilim’ felan diye... Bahçeli gidiyor. Geçen Şefkat Çetin Konya’ya gitmiş, kimse ciddiye almamış partide.”
ADD YÖNETİMİNE GİRMİŞLER
“Doğan, ADD seçimleri: Pazar günü Atatürkçü Düşünce Derneğinin seçimi vardı. Seçimde yönetime gençlik listesi olarak aday olduk. Seçimde gençlerin önünün açılması için konuşma yaptım. Genel olarak yaşlı bir kitle olduğu için sanırım çok beğendiler çünkü en yüksek oyu alan 3. kişi olarak yönetime seçildim. Genç arkadaşlardan toplam 3 kişi girdik yönetime.”
UĞUR MUMCU VAKFI
“Ocak’ta Uğur Mumcu Vakfının her yıl düzenlemiş olduğu Uğur Mumcu haftası var. Bu hafta boyunca çeşitli dernek ve kuruluşlar burada bir panel veya etkinlik düzenliyorlar. Biz de araştırmacı gazetecilik ve özgür basın üzerine bir panel yapacağız. Panele Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek de katılacak. Dernek başkanımız panelin sunuculuğunu benim yapmamı istedi. Ben de tabii kabul ettim.”
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