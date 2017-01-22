FETÖ’nün Tanzanya imamı kaçtı

FETÖ’nün Tanzanya İmamı Atilla Halit Ün ülkeyi terk etti. FETÖ, Feza Okulları adı altında Tanzanya’da faaliyet gösterdiği okullarını da Maarif Vakfı’na devredilmemesi için, bu okullardan mezun olan Tanzanyalı bazı isimlerin üzerine devretti. Türk Dışişleri yetkilileri ve Türkiye Büyükelçiliğinin FETÖ okulları hakkında bugüne kadar yaptığı tüm girişimler, Tanzanya yetkilileri tarafından “Bu okullar Tanzanyalı işadamlarına ait” açıklaması ile geri çevriliyordu. Şimdi ise Tanzanya hükümetinin Türkiye’nin taleplerine olumlu yaklaşıyor.