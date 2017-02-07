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FETÖ’nün tetikçilerini savundu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında FETÖ’cü gazetecilere sahip çıktı.

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Örgütün tetikçisi sözde gazetecilerin tutuklu olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Tutukladınız100 gündür iddianame yok. Nasıl bir adalet bu. Türkiye şu anda yarı açık cezaevi konumunda” dedi. Savcıları da tehdit eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:  “Belli ki bir yerden ‘olur’ bekliyorlar, onun üzerine iddianame hazırlayacaklar veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste?”

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