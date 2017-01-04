FETÖ-PKK-DEAŞ işbirliği belgelendi

TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı 3 aylık çalışmasını tamamladı. Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, çok şeyi aydınlığa kavuşturacak bilgi, belge topladıklarını belirterek, “FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak tespitleri tarihe not düşmek istiyoruz” dedi.

SOMUT BİLGİLER VAR

FETÖ-PKK ve DEAŞ’ın işbirliği halinde çalıştığına dair somut bilgilerin olduğunu belirten Petek,” Suriye’den Türkiye’ye gelen, evinde yapılan aramada intihar saldırılarında kullanılan malzemeler ele geçirilen DEAŞ’lı bir terörist, bu bilgileri Şanlıurfa’da görevli Elvan isimli yüzbaşıya verdiğini beyan etti. Bu kişinin Şanlıurfa Jandarma İstihbarat’ta görevli kıdemli başçavuş, Elvan yüzbaşı isminin ise kod adı olduğunu ve 28 Temmuz 2016’da da FETÖ bağlantısı sebebiyle tutuklandığı bilgisine ulaştık” diye konuştu. Petek, hala emniyet içinde kripto FETÖ’cülerin tamamen kendisini gizlemiş olabileceğine de dikkati çekti.

RAPORDA ANLATILACAK

Petek, “Hem 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak fevkalade önemli bilgileri hem de FETÖ’nün 1966’dan bu yana nasıl örgütlendiğinin, yapılandığının, bugünlere nasıl hazırlandığının tespitlerini, son aşamada alınması gereken önlemleri raporumuzda detaylı ifade edeceğiz” dedi. Petek, cezaevinde bulunan örgüt elemanlarına FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’den değişik yöntemler ile talimatlar iletildiği yönünde bilgiler geldiğini belirterek, “Morallerinin bozulmaması noktasında ciddi bir motivasyon çalışması yapıyorlar. Sık sık ‘şu tarihte çıkacaksınız’, ‘bunu yapanlardan hesap sorulacak’ gibi, kendilerine şifreli bilgiler ulaştığı görülüyor” dedi.