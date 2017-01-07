FETÖ’ye ABD kalkanı

ABD yönetimi, Pensilvanya’da bulunan FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’e kol kanat germeye devam ediyor. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından ABD’ye gönderilen suç dosyalarının ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere iletilmediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin girişimlerine rağmen ABD Adalet Bakanlığı, Fetullah Gülen’in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016’da 4 adet iade dosyası göndermişti.

10 Eylül 2016’da ise Gülen’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti. 22-23 Ağustos 2016’da da iade dosyalarıyla ilgili ayrıntılar ve mevcut hukuki deliller, ABD Adalet Bakanlığı’ndan Ankara’ya gelen heyete anlatılmıştı.

HEYET GİTMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 27 Ekim 2016’da bir heyet ile ABD’ye giderek, mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington’da bir araya gelmişti. Bakan Bozdağ görüşmelerde, darbe girişimi emrini Gülen’in verdiğini yinelemiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye’nin hassasiyetini dile getirmişti.