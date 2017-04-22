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FETÖ’ye Gaybubet operasyonu

FETÖ’nün ‘Gaybubet evleri’ne düzenlenen operasyonda, 42 firari gözaltına alındı. 34 kişi ise aranıyor.

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İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin tepe yönetimi ile TSK, Emniyet, MİT ve diğer kamu kurumlarındaki yapılanması arasında irtibatı sağlayan ve aynı zamanda ideolojik fikir ürettikleri için ‘Molla’ diye tabir edilen örgüt üyelerine şafak operasyonu düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Türkiye genelinde aranan 76 FETÖ üyesinden 53’ünün İstanbul’da olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün sabah Üsküdar ve Ümraniye’de FETÖ’nün firari isimlerinin gizlendiği ‘Gaybubet Evleri’ adı verilen hücre evlere aynı anda baskın yaptı. Özel Harekât Timleri’nin de katıldığı hava destekli operasyonda, 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ üyeleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 34 kişinin aranmasına devam ediliyor. 

 

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