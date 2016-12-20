FETÖ'ye kalkan oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili, olarak bütün yolların FETÖ’ye çıkmasına rağmen, FETÖ’ye yönelik tek cümle kurmadı. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Bugün gelinen noktanın kaygılandıran bir nokta olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: «Terör konusunda mücadele ciddi bir iştir. İstihbaratı çöken bir ülkede terörle mücadele yapılmaz. Siz terörle mücadele edecekseniz terör örgütünün üyesi saydığınız kişileri Ankara›ya davet etmeyeceksiniz. Ayağına kırmızı halı sermeyeceksiniz. Bunu yaptığınız andan itibaren terör örgütünü meşrulaştırmış olursunuz. Terörle mücadele edecekseniz devleti, gayri meşru bir organla yani terör örgütüyle muhatap kılmayacaksınız. Masaya oturmayacaksınız. Oslo›da, Habur’da masaya oturdunuz. Terör örgütünün ayağına hakimleri, savcıları götürdünüz.”

AZMETTİREN KİM

Ankara’da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastla öldürülmesinin haince bir saldırı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu bütün kanıtların FETÖ’yü işaret etmesine rağmen bu örgütü zikretmekten ısrarla kaçınması dikkat çekti. CHP lideri, «Yakışmıyor Türkiye›ye, yakışmıyor. Öldüren kişinin polis olması, ayrıca üzerinde durmamız gereken bir noktadır. O kişinin canlı yakalanmayıp da öldürülmesi ayrıca üzerinde durmamız gereken bir noktadır. Kimse yok, niye canlı yakalamıyorsun? Hiçbir yabancının kendi ülkemizde bir suikasta kurban gitmesini istemiyoruz. Onları korumak Türkiye Cumhuriyeti›nin şerefidir. Yeteri kadar koruyamıyorsak ciddi sorun var» diye konuştu.

TÜRKİYE HAK ETMİYOR

Büyükelçi Karlov’un suikastıyla ilgili hükümet yetkililerine çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sorun onu öldürenden çok onu azmettirenleri bulmamız gerekiyor. Kim azmettirdi, kim silahı verdi? Fotoğraflara bakın, arkasında duruyor. Büyük bir kararlılıkla duruyor. Sloganlar atıyor. Vurduktan sonra yere düşen büyükelçiyi ayrıca kurşunluyor. Böyle bir tablo bu ülkenin vatandaşlarının hak ettiği bir tablo değildir” dedi.

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