FETÖ'yle mücadeleyle ilgili Hükümetten açıklama: Önemli sonuçlar elde ettik ama bunların hepsi temizlendi demek mümkün değil Adalet Bakan Gül: (FETÖ'yle mücadele) Önemli sonuçlar elde ettik ama 'Tüm sonuçları elde ettik, hepsi deşifre oldu, bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı' diye bir şey söylemek mümkün değil. Burada olması gereken, kararlılıkla, hiçbir zaafiyete düşmeden bu mücadeleyi yapmak.'