Final kışın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz’da, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın şehit olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın tükeniş içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, dün sabah Kars’ta 2, Tunceli’de ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Büyük mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, “Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz ile diğer taraftan korucumuz ile hep birlikte büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Teknolojimizle beşeri kabiliyetlerimizle cesaretimizle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği talimatı harfiyen yerine getirerek ve bu atılan adımlarda tereddüt ortaya koymadan gerçekleştiriyoruz. Adım adım peşlerindeyiz. Talimat açık ve net. Terör, kaynağında kurutulacak” dedi.

5 AYDA 492 TERÖRİST

Son bir haftada sadece üç güvenlik operasyonunda 47 teröristin etkisi hale getirildiğini belirten Soylu “26 Haziran’dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde de 207’si etkisiz hale getirildi. Ayrıca 7’si de bu sabah yani toplam 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart’tan bu yana ‘Kararlılık Harekâtı’nda Kuzey Irak’ta 278 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda 5 ayda 492 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

BU KIŞ BİTECEK

Yılbaşından bugüne kadar terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını kaydeden Soylu “Oysa bizim aileleri ile beraber ikna ederek, teslim olmalarını sağladığımız 91 kişi bulunuyor. Şu demek: Terör örgütünün ülkemizin içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumda. Şu anda 790 civarında, yurt içinde terörist var. Allah nasip ederse kışın inşallah finali gerçekleştireceğiz. Bu, son yılların ulaşılabilen en az rakamı. Kimin, nerede olduğunu, hangi grup içerisinde olduğunu biliyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde, İHA’lar ile SİHA’lar ile hava kuvvetlerimiz ile topyekûn büyük bir mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.