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Fırat Kalkanı’na misilleme

Ortaköy saldırısının, Suriye’deki Fırat Kalkanı’na karşı misilleme olduğu belirtilirken, Türkiye’yi açıkça tehdit eden DEAŞ’a operasyonlar da sürüyor. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerde 200 kişi gözaltına alındı.

  • MUAMMER  BAŞKAN
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Reina katliamına ilişkin soruşturmada,  Suriye’de başlayan Fırat Kalkanı operasyonunun ardından terör örgütü DEAŞ’ın yöneticilerinin Rakka’dan “Türkiye artık ana cihad sahamız”  talimatı verdiği ve Reina katliamının da Bab operasyonuna misilleme olduğu belirtildi. Başlatılan soruşturmada, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Hatay’da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu veya örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Örgütün İstanbul, İzmir ve Konya’daki yapılanmalarının büyük ölçüde çökertildiği, başta Gaziantep olmak üzere diğer illerdeki yapılanmalarına ilişinde büyük operasyon hazırlıları yapıldığı öğrenildi. Polis Reina saldırısı dahil pek çok saldırının da organizatörü olduğu saptanan Yusuf ve Soyhoddin kod adlı DEAŞ emirlerini arıyor. l MUAMMER BAŞKAN

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