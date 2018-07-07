Fırat’ın doğusu da terörden temizlenecek

Dışişleri Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamında 13 Temmuz’da bir araya geleceklerini hatırlatarak, “Artık masada verdiğimiz deliller ve FETÖ’yü istediğimiz belgeler, her şey sunulacak ve artık Münbiç’te olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek. Bizim derdimiz budur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FETÖ konusunda ciddi ve kapsamlı bir soruşturma başlattığı bilgisini aktararak “Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını ve somut adım atım atmayacaklarını göreceğiz. ABD gibi bir ülke, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir. İlişkilerimiz bu kadar zarar gördükten sonra bunun telafisi, ABD’nin yanlış politikalarından vazgeçmesi ve Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesidir” diye konuştu.

İsrail’e karşılık vereceğiz