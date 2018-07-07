Fırat’ın doğusu da terörden temizlenecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD-Türkiye Münbiç mutabakatının Fırat’ın doğusunu da kapsadığını söyledi. Yönetimin de YPG dışında işgalden önceki nüfusa göre oluşacağını söyledi. Çavuşoğlu, “Kobani’deki Kürtlerin korkmasına gerek yok” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye’nin terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinin arındırılması konusunda varılan mutabakatta Fırat’ın doğusunun da yer aldığını bildirdi. Çavuşoğlu, “Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var” dedi.
MÜNBİÇ’DEN SONRA DEVAM EDİLECEK
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuşan Çavuşoğlu, mutabakat kapsamında 9 defa devriye gezildiğini hatırlatarak, “Bu bölgelerde olan PYD/PKK da çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG’nin, PKK’nın Münbiç’ten çekildiği anlamına gelmez” diye konuştu. Çavuşoğlu, halihazırda ortak devriye ve şehrin içine girme, bu süreçle şehrin tamamından terör örgütünün çekilme zamanı olduğunu söyledi. Yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, terör örgütünün bölgeden çekilmesinin ardından buraların güvenliğiyle ilgili ABD ile karar vereceklerini belirtti. Münbiç’in ardından Fırat’ın doğusuna geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yol haritamızda Münbiç’i tamamladıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye net bir cümle var ve çalışma grubu toplantılarında bunlar konuşuldu, değerlendirildi ve bu konuda mutabakat sağlandı” dedi. Çavuşoğlu, terör örgütü çekildikten sonra yönetim için kriterin Münbiç operasyonu öncesi o bölgenin nüfus yapısı olacağını belirtti. Çavuşoğlu, “Şu anda YPG’nin bulunduğu yerlerdeki yapıyı biz kriter alamayız. Öncesini baz alacağız” dedi. Çavuşoğlu, bu nedenle Kobani’deki Kürtlerin de endişe duymaması gerektiğini vurgulayarak “Kobani’de de nüfus yapısına bakacağız. Tabii ki ağırlıklı Kürt, o zaman yönetimde de güvenlik birimlerinde de ağırlıklı Kürt olacak hangi oranda varsa. Ama PKK/YPG değil. Burada böyle bir ayrım var” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, terörle mücadelede ABD ile kurulacak üçüncü çalışma grubunun özellikle Irak’ta PKK’ya yönelik olduğunu belirtti. Çavuşoğlu,”Irak’ta hükümet kurulduktan sonra Irak’taki PKK mevcudiyetinin temizlenmesi konusunda birlikte adımlar atacağız” dedi. Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden açılması için çalışmalara başlandığını kaydetti.
S-400 DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ
Rusya’dan alınan S-400’ler konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda ABD’de yaşanan tartışmalarla ilgili Çavuşoğlu, ABD’nin de bu işten bir çıkış yolu aradığını kaydetti. Çavuşoğlu, “ABD yönetimi de Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. Özellikle Trump’ın kendisi Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. Cumhurbaşkanımıza da gerçekten saygısı var” dedi. Erdoğan’ın Trump ile son görüşmesinde Kongre’deki Türkiye karşıtlığından duyduğu rahatsızlığı diye getirdiğini, Trump’ın da gerekeni yapacağını söylediğini anımsattı. Çavuşoğlu, “ABD kendi kararını verebilir, ancak üçüncü ülkelere böyle dayatmalar yapmamalıdır. Türkiye de böyle bir dayatmayı zaten kabul etmez” dedi.
FETÖ için oyalama devri bitecek
Dışişleri Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamında 13 Temmuz’da bir araya geleceklerini hatırlatarak, “Artık masada verdiğimiz deliller ve FETÖ’yü istediğimiz belgeler, her şey sunulacak ve artık Münbiç’te olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek. Bizim derdimiz budur” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FETÖ konusunda ciddi ve kapsamlı bir soruşturma başlattığı bilgisini aktararak “Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını ve somut adım atım atmayacaklarını göreceğiz. ABD gibi bir ülke, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir. İlişkilerimiz bu kadar zarar gördükten sonra bunun telafisi, ABD’nin yanlış politikalarından vazgeçmesi ve Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesidir” diye konuştu.
İsrail’e karşılık vereceğiz
DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında bir ivme beklemediklerini de kaydetti. Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin düzelmesi için de “İsrail’in yanlış politikalarından ve insanlıkla bağdaşmayan acımasızca zulümden vazgeçmesi” gerektiğini söyledi. Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın İsrail’de gözaltında olduğunu belirten Çavuşoğlu, İsrail’İn Kudüs’e gidenlere karşı attığı caydırıcı adımlara karşılık verileceğini vurgulayarak “İsrail insani olmayan yanlış politikalarından vazgeçtiği zaman ilişkilerimiz normalleşir. Aksi takdirde İsrail bu politikalarını sürdürdükçe gerçek anlamda ilişkilerimizin normalleşmesi mümkün değil” dedi.
İran’ın sıkıştırılması bölge için tehlikeli
ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin Çavuşoğlu, “Washington’un İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ABD’nin tek başına karar alıp “diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin” şeklindeki tutumunun doğru olmadığının altını çizdi. Çavuşoğlu, şöyle dedi: “İran gibi bir ülkenin tamamen köşeye sıkıştırılması doğru da değil. Hatta çok tehlikelidir, risklidir. Burada İsrail’in sıkıştırmasıyla ve talepleriyle İran’a yönelik alınan bu kararların bize göre hiçbir gerekçesi yoktur ve biz bunu doğru bulmuyoruz.”
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