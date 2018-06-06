Fırat’ın doğusuna da Münbiç modeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çekilmesinin yol haritası üzerinde anlaştıklarını belirterek, ABD’nin örgüte verdiği silahların da teröristlerden geri alınacağını söyledi. Münbiç modelinin başarıyla uygulanmasından sonra, aynı yöntemin terör örgütünün işgal ettiği Suriye’nin diğer kentlerinde de hayata geçirileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Antalya’da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile vardıkları Münbiç’in terörden arındırılması mutabakatı hakkında bilgi verdi.

KANDİL TEMİZLENECEK

Münbiç için dörtlü bir işbirliğinin olacağını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil’in de düşmanıdır” dedi. Çavuşoğlu, şöyle dedi: “Burada PKK’ya yönelik yapacağımız operasyonlarda istihbarat paylaşımı da olacak. Türkiye olarak biz gerekli çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Sınırın ötesinde de operasyonlar yapıyoruz. PKK’nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Sincar bölgesinden çıktılar ama yine özellikle Kuzeydoğusunda, Kandil ve ötesinde PKK’nın ciddi bir yapılanması var. İnşallah buraları da temizleyeceğiz.”

SİLAHLAR TOPLANACAK

Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İlk etapta PKK, YPG’liler Münbiç’ten ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat’ın doğusuna gidecek. Fırat’ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Türkiye’ye yönelik esas tehdit Fırat’ın doğusundaki PKK, YPG, PYD’lilerden geldi. Dolayısıyla Münbiç’ten sonra yol haritası burada da uygulanacak. Münbiç’ten sonra yol haritası YPG’nin kontrol ettiği diğer alanlara da uygulanmaya başlayacak. Mutabakatımız içinde bu var. YPG’liler Fırat’ın doğusundaki bölgelerde yol haritasını uygulamaya başladığımızda ne olacak, nereye gidecek, bunların hepsini istihbaratımız, askerimiz, tüm birimlerimiz, muhataplarıyla görüşecekler. Biz buralarda onların kalmasını istemiyoruz. Bir yerde ABD’nin sorumluluğu diyebilirsiniz ama bize yönelik bir tehdit olduğu için aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdur. Münbiç’te şu anda kaç YPG, PKK’lı var onu bilmiyorum.”

Münbiç yol haritasının süresiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz. Altı aya kalmayacak, 6 aydan çok daha önce bitecek. Ön şart yok, net” dedi. Uygulama safhasında YPG’nin Münbiç’ten çekileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Bu süreç içinde ayrıca üçüncü aşamayı söylüyorum, birlikte buraları kimin yöneteceğine, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Bu şekilde Münbiç’i istikrara kavuşturmuş olacağız. Münbiç modelini Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yani şu anda YPG’nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var” ifadesini kullandı.

İlişkileri düzeltmek için bir fırsat

Çavuşoğlu, ABD eski Başkanı Obama’nın defalarca verdiği YPG’nin Münbiç’ten çekileceği sözünü tutmadığını hatırlatarak, iki ülke arasındaki kopma noktasına getiren gelişmelerden birinin de bu olduğunu anımsattı. ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Tillerson ile sağlanan mutabakatın sonucunda bu noktaya gelindiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu adım, hem Suriye’nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk ve her iki tarafta da bu kararlılık var” ifadesini kullandı.

NÜFUS KRİTERİ

Çavuşoğlu, şöyle dedi: “Bizim askerlerimiz oraya ne zaman gidecek? YPG çekilirken kim nezaret edecek? Görev paylaşımı nasıl olacak? Bu sırada da yine kim yönetecek? Yönetimde kimler olacak? Bir kriterimiz var, nüfus yapısı. Her şehrin demografisi kriter olarak alınacak. Yalnız YPG geldikten sonra değil, savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabii ki silahlar alınacak YPG’den alınacak.”

FBI, FETÖ’YÜ SORUŞTURUYOR

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları sırasında özellikle FETÖ’nün iadesi konusunda artık adım atmaları gerektiğini dile getirdiklerini anlatarak “Onlar da (Casusluktan tutuklu ABD’li rahip) Brunson konusunu gündeme getirdiler. En geç temmuz ayında bir toplantı da Türkiye’de gerçekleştirilecek” diye konuştu. Çavuşoğlu, Pompeo’nun kendisine FBI’ın ciddi bir şekilde FETÖ’yü soruşturduğu bilgisini verdiği söyledi.

Onların hepsi bizim gözümüzde YPG/PKK’dır

Çavuşoğlu, “Amerika YPG’yi tamamen sahadan çekecek mi? sorusuna şu cevabı verdi: “Münbiç modeli bittikten sonra da diğer şehirlere doğru bu yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. Amerika’nın tavrı o zaman belli olur. ‘Suriye’nin demokratik gücüymüş, geleceğiymiş, biz bunu bilmeyiz’ dedik. ‘Bunların hepsi PKK, YPG’dir bizim gözümüzde. Bu tür oluşumları da bize teklif etmeyin. Burada güvenlik birimleriyle ilgili ya da Münbiç ve diğer yerlerde yönetimde yer alacak kişileri teklif etmeyin’ dedik.”

ABD’nin verdiği silahlar Türkiye’de ele geçiyor